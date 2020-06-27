В СПЧ заявили об отсутствии серьезных нарушений на голосовании

Члены Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) с 25 июня проверили 80 избирательных участков, в ходе проверки серьезных нарушений при голосовании по поправкам в Конституцию обнаружено не было, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.

«Коллеги из нашего совета посетили уже 80 избирательных участков в самых разных регионах страны, у нас не такой большой ресурс [как у Общественной палаты], полмиллиона наблюдателей мы собрать не можем, но зато люди очень опытные в СПЧ. [По поводу нарушений] нет никаких серьезных замечаний», – сказал Фадеев, передает ТАСС.

Фадеев отметил, что члены СПЧ отдельно обращали внимание на соблюдение санитарных норм и также не нашли каких-либо нарушений.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. Причем 1 июля будет выходным днем. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня – с 8.00 до 16.00. Итоги голосования будут подводить после окончания голосования 1 июля.

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