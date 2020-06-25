США поддержали протест Украины против парадов в Донбассе и Крыму

Дипломатическое представительство США на Украине поддержало протест Киева в связи с парадами Победы в республиках Донбасса и в Крыму.

«Мы присоединяемся к министерству иностранных дел Украины и выражаем глубокую обеспокоенность относительно российских военных парадов, проведенных на суверенной украинской территории 24 июня», – говорится в сообщении посольства в Twitter.

Посольство отметило, что вместе с украинскими партнерами поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Мы будем продолжать работать так, чтобы цена следования дорогой агрессии была очень высокой для России», – говорится в сообщении.

Напомним, Украина направила России ноту протеста из-за парадов в Крыму и Донбассе.

Киев обвинил Москву в курсе на «дальнейшую эскалацию в двусторонних отношениях, в грубом нарушении» Минских соглашений, а также в «проведении политики милитаризации Крыма, что представляет серьезную угрозу европейской безопасности».

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.

Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Украинские власти множество раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями отобрать Крым у России.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности региона закрыт окончательно.