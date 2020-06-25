Украина направила России ноту протеста из-за парадов в Крыму и Донбассе

Проведение военных парадов в Крыму, а также на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса расценивается Украиной как нарушение Москвой норм международного права и Минских договоренностей, говорится в соответствующей ноте протеста, которую МИД Украины направил внешнеполитическому ведомству России.

«Рассматриваем проведение 24 июня 2020 года без согласования с украинской стороной так называемых парадов подразделений Черноморского флота Российской Федерации по случаю 75-й годовщины Победы над нацизмом на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Автономной республики Крым и города Севастополь, а также … в Донецкой и Луганской областях как откровенное пренебрежение российской стороной действующего законодательства Украины и норм международного права, в том числе резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года «Территориальная целостность Украины», – сообщила пресс-служба МИД Украины.

В связи с парадами в Крыму и Донбассе Киев обвинил Москву в курсе на «дальнейшую эскалацию в двусторонних отношениях, в грубом нарушении» Минских соглашений, а также в «проведении политики милитаризации Крыма, что представляет серьезную угрозу европейской безопасности».

Киев потребовал от Москвы «немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

Накануне в Симферополе и Севастополе, как и в ряде других городов России, прошел парад Победы. Парады также прошли в Донецке и Луганске.

Ранее министерство иностранных дел вернуло украинской стороне две ноты по Крыму.