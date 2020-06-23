Защита потребовала расследовать возможность причастности Украины к крушению Boeing

Голландскому суду следует провести дополнительное расследование относительно возможной причастности украинской армии к крушению Boeing в июле 2014 года, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого по делу Олега Пулатова.

Она сообщила, что в понедельник защита представила свои аргументы в пользу того, что самолет мог быть сбит украинским истребителем. «Но мы не говорим, что это точно был военный самолет. Мы говорим, что много вопросов остается без ответов. В частности, это касается сценария «воздух-воздух», – подчеркнула тен Дуссхате, передает ТАСС.

Ранее, заметила адвокат, прокуратура рассматривала версию того, что «Бук» мог принадлежать Украине, но отклонила данный сценарий. Однако защита считает, что «Бук» мог быть и украинским» и поэтому полагает необходимым провести дополнительные расследования по данному вопросу.

«У украинской армии было в распоряжении 96 ракет 9M38М1 (тип ракет, которым, по версии прокуратуры, был сбит самолет) в том районе, где произошла трагедия», – обратила внимание тен Дуссхате.

8 июня в Нидерландах возобновились слушания по делу о катастрофе рейса MH17. На суде заявлялось, что самолет, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38. Также озвучено, что Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу.