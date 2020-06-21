США подготовили к отправке на Украину ракеты «Джавелин»

Подготовлен груз военной помощи для отправки на Украину, сообщило транспортное командование США.

Сообщается, что военные американских ВВС, приписанные к авиабазе «Довер», «грузят вооружение» на самолет компании Atlas Air Worldwide.

Вашингтон заявил, что США «привержены суверенитету и территориальной целостности Украины», передает РИА «Новости».

В частности, к отправке на Украину подготовлены ракеты для противотанковых комплексов «Джавелин».

Текст сопровождается фотографией погрузки упакованных комплектов. Только на видимой платформе можно насчитать 120 штук ракет в пусковых трубах. В отрытом люке грузового самолета видны еще палеты с ракетами.

@usairforce Airmen assigned to Dover Air Force Base load foreign military sales equipment onto a @AtlasAirWW destined for Ukraine. The U.S. is committed to the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. #PortDawgs #Togetherwedeliver @US_EUCOM pic.twitter.com/yQePhDAzJs — USTRANSCOM (@US_TRANSCOM) June 21, 2020

В марте сообщалось о планах министерства обороны США поставить Украине противоартиллерийские радиолокационные станции, патрульные катера и другую технику на 125 млн долларов.