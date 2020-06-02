В Чувашии предотвращен теракт

Следственный комитет сообщил о предотвращении теракта в Чувашии, где обнаружили тайник с самодельной бомбой, по данному факту возбуждено уголовное дело.

«Следственными органами СК РФ по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело ... по факту приготовления к совершению террористического акта. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Чувашской Республике установлено местонахождение тайника с самодельными взрывными устройствами, которые были обезврежены», – говорится в сообщении на сайте регионального СУ СКР.

На месте происшествия работает следственная группа следственного управления совместно с сотрудниками УФСБ и МВД по Чувашской Республике.



«В настоящее время по уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы. Следствием во взаимодействии с оперативными службами МВД и ФСБ устанавливаются лица, причастные к совершению указанного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», – добавили в СК.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в городе Кимры Тверской области: изъят пистолет, несколько «коктейлей Молотова» и холодное оружие.