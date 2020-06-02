Выплата на детей от трех до семи лет перечислена на сумму 3 млрд рублей

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2 июня, вторник  |  Последнее обновление — 12:33  |  vz.ru
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Рубль вырвался в лидеры

Возврат к 60–65 рублям за доллар эксперты считают пока маловероятнымФото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Первый день лета оказался благоприятным для российской валюты. За доллар дают уже меньше 70 рублей, а в мае рубль находился в числе мировых лидеров по восстановлению. Это произошло во многом благодаря росту цен на нефть из-за сделки ОПЕК+. Сейчас картель, судя по всему, хочет продлить максимальные ограничения на добычу нефти. Но специалисты видят в этом и ряд потенциальных рисков. Подробности...
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Почему Трамп бессилен перед погромщиками

Что это за президент и верховный главнокомандующий, который только в Твиттер горазд писать?Фото: Andrew Nelles/The Tennessean/Reuters
Те, кто видел в Дональде Трампе «сильного лидера» или «диктатора», должны поразиться его действиям в кризисный для Америки период. Строго говоря, он не предпринимает никаких действий и ограничивается только угрозами, пока его страну пожирает пожар массового бунта. Это говорит о том, что президент США пустой болтун? Или у него все-таки есть хитрый план, которому он следует?  Подробности...
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Почему Россия не копирует французский «Мистраль»

Предположительный облик перспективного российского вертолетоносца (УДК)Фото: кадр канала Звезда
«Русские украли и клонировали «Мистраль». Столь радикальная оценка распространяется в эти дни в американском (и не только) военно-экспертном сообществе – там полагают, что проект нового российского вертолетоносца является фактически копией французского проекта. Откуда возникло подобное утверждение и можно ли ему верить? Подробности...
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Две проблемы США, которые привели страну к погромам

Американским либералам и демократам не нравятся жестокость американской полицииФото: Zuma/ТАСС
Самой популярной точкой зрения о причинах масштабных беспорядков в США является версия о протестах негритянского населения против дискриминации. Но почему американские полицейские столь агрессивны, особенно против черных, и регулярно стреляют на поражение? И почему чернокожие до сих пор ощущают себя в США людьми второго сорта? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Американский пожар тушить бесполезно

Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
Это не революция, это просто бунт. А бунт не опасен. Любой бунт обречен на поражение. Потому что у бунта нет никакой стратегии. У бунта нет лидеров, нет платформы, нет версии будущего. Подробности...

Государство не должно финансировать обезлюживание страны

Сергей Худиев, публицист, богослов
С точки зрения идеологии сокращения населения планеты, быть многодетной матерью – позорно и отвратительно, семья есть очаг невыносимого патриархального угнетения, а вот быть гомосексуалистом – хорошо и правильно. Но если кто-то на планете слишком бурно размножается, то уж точно не русские. Подробности...
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Пришло время понять, как дальше жить

Владимир Можегов, публицист
Цивилизация Ковчега, противостоящая «цивилизации потопа», Греты Тунберг и семидесяти грядущих полов – так это видится на метафорическом уровне, каждому доступном и внятном. И Россия, кажется, готова уже этот выбор сделать. Подробности...
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              Выплата на детей от трех до семи лет перечислена на сумму 3 млрд рублей

              2 июня 2020, 12:21

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Выплату на детей от трех до семи лет уже получили 345 тыс. детей на сумму почти 3 млрд рублей, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

              «За вчерашний день мы выплатили 345 тысячам – на 345 тыс. детей –семьям соответствующие ресурсы. Это почти 3 млрдрублей. ...В целом этой выплатой будут охвачены порядка двух миллионов детей», – передает РИА «Новости» слова Котякова на заседании Совета Федерации.

              Он напомнил, что выплату для малообеспеченных граждан, воспитывающих детей в возрасте от трех до семи лет включительно, россияне начали получать накануне.

              «Эта выплата выплачивается семьям, если среднедушевой доход семьи составляет ниже одного прожиточного минимума на каждого члена семьи. И она финансируется за счет двух источников: это федеральный бюджет и бюджет субъекта Российской Федерации. В среднем по стране выплата будет составлять половину прожиточного минимума и соответствовать 5тыс. 500 рублям. Выплата начисляется гражданам, начиная с 1 января текущего года. С учетом того, что мы выплату начали с 1 июня, граждане смогут получить в июне выплату сразу же за шесть месяцев», – добавил министр.

              По его словам, 718 тыс. семей в России получают пособие в размере регионального прожиточного минимума на ребенка, в 2020 году на это направят 151 млрд рублей.

              Выступая в рамках «правительственного часа» в Совете Федерации, Котяков рассказал, что особое внимание уделяется семьям, где растут дети до трех лет, поскольку «это наиболее уязвимая категория, где чаще всего работает только один родитель, второй находится в отпуске по уходу за ребенком».

              С начала этого года в соответствии с посланием президента ежемесячные выплаты на первого ребенка были продлены до достижения им возраста трех лет, напомнил он. «Теперь за пособием могут обратиться семьи, где средний душевой доход не превышает два прожиточных минимумов на человека, ранее такой порог отсечения составлял один прожиточный минимум», – сказал министр.

              «Благодаря этому сегодня уже 718 тыс. семей ежемесячно получают пособие в размере регионального прожиточного минимума на ребенка. Всего этим правом могут воспользоваться 80% наших семей, проживающих в РФ, и в 2020 году на эти цели нами будет направлен 151 миллиард рублей», – сказал Котяков.

              Напомним, власти России в понедельник начали перечислять выплаты семьям на более чем 14 млн детей в возрасте от трех до 16 лет.


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