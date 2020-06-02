Житель Кургана поджег 13 автомобилей в автосалоне

Полиция задержала жителя Кургана, который поджег 13 автомобилей на стоянке автосалона, ущерб составил порядка 18 млн рублей, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, в дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД по Кургану поступило сообщение о поджоге 13 автомобилей на открытой охраняемой стоянке автосалона.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий установлено, что около трех часов ночи ранее неоднократно судимый неработающий житель села Кетово совершил поджог автомобилей, принадлежащих торговому предприятию города. Предварительный ущерб составил более 18 млн рублей», – передает РИА «Новости» сообщение УМВД.

Действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения, подозреваемый задержан по месту жительства и доставлен в отдел полиции. При этом он не смог внятно объяснить полицейским причины своего поступка, добавляется в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «умышленные уничтожение или повреждение имущества», санкция по которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, ранее житель Костромы поджигал автомобили и дома ради селфи с подругой на фоне пожаров.