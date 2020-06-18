Шарий: Зеленский полностью самоустранился от управления Украиной

«Зеленский труслив, он передал бразды правления своим помощникам, полностью забив на своих избирателей. Зеленский спрятался в норке», – заявил газете ВЗГЛЯД блогер и политик Анатолий Шарий. Накануне сторонники его партии провели акцию протеста в Киеве, которая сопровождалась стычками с радикалами.

«Я считаю, что вчера нам удалось все, что мы задумали. Хотя наше выступление нельзя назвать масштабным, так как на подготовку митинга у нас были лишь сутки. А вот у тех, кто пытался сорвать нашу акцию, ничего не получилось. За последние шесть лет они привыкли к тому, что могут безнаказанно нападать на людей и избивать их при полном бездействии полиции. Теперь такого не будет», – рассказал Анатолий Шарий.

«Стоит отметить, что вчера полиция сработала идеально. Но сегодня некоторых полицейских отстранили от работы, а негодяев отпустили. Пока у власти находится Зеленский, увы, по-другому быть не может», – посетовал Шарий.

«При этом сам президент к нам не вышел. Это лишь подтверждает то, из-за чего мы вчера провели митинг: Зеленский полностью самоустранился от управления страной, он труслив, он передал бразды правления своим помощникам, полностью забив на своих избирателей. Зеленский спрятался в норке», – констатировал собеседник.

«Зато потом, когда акция закончилась, начались нападения на наших активистов. В Запорожье пострадали пять женщин, в Харькове разбили вернувшийся из Киева автобус, и в самой столице произошло несколько нападений. Эти негодяи выслеживают людей по одному, когда они возвращаются домой. Но они ведь не смогут избивать наших сторонников на избирательных участках», – отметил блогер.

«И вот когда мы получим власть – мы получим контроль над правоохранительными органами и вспомним каждого из негодяев и их кураторов, которые творят беспредел. А Зеленскому, который превратился в трусливую копию Порошенко, скорее всего придется куда-то переселиться», – предположил Шарий.

«Но если Зеленский этого не хочет – он обязан реагировать на нападения со стороны радикалов как на простых граждан, так и на журналистов. Он обязан, как президент и гарант конституции, реагировать на бездействие правоохранительных органов», – резюмировал Шарий.

Напомним, накануне в центре Киева прошла акция протеста сторонников блогера Анатолия Шария, к которой присоединились журналисты ряда украинских оппозиционных СМИ.

По разным оценкам, на акцию протеста вышло около трех тысяч человек. Участники акции скандировали лозунг «Не мой президент», адресованный президенту страны Владимиру Зеленскому. Как объяснили организаторы акции, таким образом они хотели привлечь внимание к тому, что власти Украины не защищают журналистов от нападений со стороны радикальных националистов.

В ходе акции полиция задержала более десяти радикалов, однако позже их отпустили.

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