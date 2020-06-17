На Украине упал легкомоторный самолет

В Одессе упал легкомоторный самолет, один человек погиб, сообщила пресс-служба управления национальной полиции Украины.

«На момент аварии в самолете находились двое мужчин. Один из них погиб на месте, второго госпитализировали», – сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Самолет упал на Овидиопольской дороге в Малиновском районе области, уточнили в областном управлении.

В среду в Татарстане самолет Cessna Бугурусланского летного училища приземлился на дорогу из-за отказа двигателя.