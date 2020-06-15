Юрист сказал, можно ли отсудить у Ефремова больше денег, чем он предложит в виде «помощи»

Зря семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с артистом Михаилом Ефремовым, отказывается от финансовой поддержки со стороны актера, так как компенсация по суду составит не более 4 млн рублей, заявил газете ВЗГЛЯД автоюрист Сергей Радько.

Адвокат Ефремова после смертельного ДТП с участием актера призвал потерпевшую сторону не отказываться от финансовой помощи с его стороны и подчеркнул, что получение денег «не значит освобождения от уголовной ответственности».

«Из судебной практики я могу сказать, что сумма компенсации в качестве морального вреда, которая может быть взыскана судом, составляет несколько миллионов. По крайней мере больше четырех я не встречал именно по пьяным ДТП с погибшими», – говорит Радько.

Автоюрист отмечает, что, возможно, отказываясь от денег Ефремова, семья погибшего совершает ошибку, поскольку актер человек состоятельный, и, скорее всего, может предложить сумму в разы больше.

«Частичная компенсация вреда является смягчающим обстоятельством, и может повлиять на назначение наказания. То есть формально суд не сможет назначить наказание выше трех четвертей от максимального, то есть не больше 8 лет. Хотя я думаю, что такого срока здесь и так не будет. Поэтому это довольно бессмысленная затея (не брать деньги), потому что семье они явно пригодятся. Если человек работал курьером и приехал в Москву из Рязани, то его семья, вероятно, не очень обеспеченная, и деньги в любом случае им нужны», – считает Радько.

Ранее Ефремов записал и выложил в Сеть видеоролик, где просит прощения у семьи погибшего, а также предлагает им свою «помощь» со словами «если поймут, что это не попытка откупиться, а попытка искупить». Позже адвокат потерпевшей стороны объяснил, что они не хотят брать у артиста никаких денег, поскольку погибший в аварии Сергей Захаров сам бы «не понял и не разрешил».

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