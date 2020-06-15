Адвокат Ефремова призвал «нормально объяснить» семье жертвы ДТП ситуацию

Если бы потерпевшей стороне «нормально объясняли», чем «это все закончится», семья погибшего в ДТП Сергея Захарова не отказывалась бы от финансовой помощи со стороны актера Михаила Ефремова, заявил его адвокат Эльман Пашаев.

Адвокат подчеркнул, что «оплата денег не значит, что его освобождают от уголовной ответственности».

«Конечно, нельзя этого делать – пьяным за руль садиться. Я его не оправдываю. Что предусматривает закон, то и будет», – приводит его слова РЕН ТВ.

На вопрос о состоянии Ефремова Пашаев ответил: «Он восстанавливается».

В понедельник вечером пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada. Водитель Lada умер в больнице.

Адвокат Александр Добровинский объяснил, почему близкие Захарова отказываются от материальной помощи Ефремова. На ваш взгляд Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом? Да, если на это согласятся родственники погибшего

Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

Нет



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