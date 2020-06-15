Киев заявил об аппарате ИВЛ для Минских соглашений и пообещал Донбассу «в тысячу раз больше прав»

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15 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 10:28  |  vz.ru
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В России появился новый экспортный товар

Сахарная отрасль России нашла выход из кризисаФото: Александр Рюмин/ТАСС
Рекордный экспорт российского сахара может стать спасением для всей отрасли. Производители этого продукта совершили настоящий прорыв: Россия превратилась из импортера в экспортера сахара. Однако пять лет назад отрасль столкнулась с кризисом перепроизводства. Рекордный экспорт дает надежду на выход из него, если России удастся удержать и расширить зарубежные рынки. Подробности...
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Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома

Лукашенко не побоялся крепко поссориться с ГазпромомФото: Петр Сивков/ТАСС
Александр Лукашенко не на шутку развернул борьбу с «заговором банкиров», в которых белорусский лидер увидел угрозу своему правлению. Сотрудники Белгазпромбанка, дочерней структуры Газпрома, уже дают показания против бывшего шефа – Виктора Бабарико, который неожиданно оказался главным конкурентом Батьки на грядущих выборах. Однако у атаки на банк, помимо Бабарико, есть еще одна цель. Подробности...
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Россия благодарит добровольцев борьбы с пандемией

Волонтеры стали первыми зрителями на концерте после пандемииФото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»
В День России в Москве на Красной площади чествовали волонтеров за помощь в борьбе с коронавирусом. Учрежденную президентом памятную медаль получили участники акции «Мы вместе!». В период пандемии волонтеры помогали врачам в «красных» зонах больниц и доставляли нуждающимся лекарства и продукты. Что их побудило добровольно рисковать здоровьем и тратить личное время на помощь другим, удостоенные медалей волонтеры рассказали газете ВЗГЛЯД. Подробности...
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Трамп намекнул на покупку атомного корабля у России

Американские ледоколы пока крайне слабый конкурент российскимФото: Henry Dick/ZUMA/Global Look Press
Американские планы по строительству арктических ледоколов ждет масштабное обновление. Если верить меморандуму президента США Трампа, Америка впервые в своей истории намерена построить атомные ледоколы. А может быть даже не построить, а купить. Однако единственной страной в мире, имеющей опыт строительства кораблей подобного класса, является Россия.  Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Ненавидеть и обвинять Ефремова – абсолютно безопасно

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Вместо изменения ситуации мы получили фестиваль ненависти к конкретной личности и очередного квазиполитического разделения, которые не имеют отношения к преступлению и наказанию. Подробности...

Украину пора возвращать

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Удобная и современная Москва, блистательный Санкт-Петербург, продвинутая Казань, десятки и сотни городов и мест могли бы быть инструментом «взлома» искаженного восприятия украинцами такой близкой и такой далекой страны. Подробности...
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Как концепция блицкрига изменила историю Европы

Тимур Шерзад, журналист
14 июня 1940 года германские войска вошли в Париж. Пала не только Франция – разрушился весь силовой баланс в Европе. Сильнейшая, как считалось, сухопутная армия противников Оси была разгромлена за считанные недели. Подробности...
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              Киев заявил об аппарате ИВЛ для Минских соглашений и пообещал Донбассу «в тысячу раз больше прав»

                 15 июня 2020, 09:59
              Фото: Ovsyannikova Yulia/Global Look Press
              Текст: Евгения Шестак

              Версия для печати  •
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              Жители самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР получат в составе Украины гораздо больше прав, чем имеют сейчас, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

              «Я могу гарантировать на 100%, что даже без особого статуса у граждан на этих территориях в составе Украины будет в тысячу раз больше прав и ресурсов, чем сейчас под оккупацией Российской Федерации», – пообещал Кулеба в интервью «Укринформ».

              Он назвал другие альтернативы, которые существуют для Донбасса на Украине помимо «особого статуса». В частности, по его словам, реформа децентрализации наделяет широкими полномочиями общины и «реально возвращает власть на места». 

              В рамках этой реформы Донецк и Луганск могут получить «гораздо больше полномочий», чем они имели до 2014 года, подчеркнул Кулеба. 

              Также глава украинского МИД не согласился с заявлениями России о том, что Украина не выполняет условия минских договоренностей по Донбассу. По его словам, Киев ничего не нарушает, а «все партнеры видят и признают», что деятельность украинской стороны «конструктивная».

              «Минск не умер, но Украина держит его на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких. Простите за черный юмор», – отметил он.

              Ранее Кулеба заявил, что он открыт для общения с российским коллегой Сергеем Лавровым, если это поможет решить кризис на Донбассе.


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