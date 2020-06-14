Глава МИД Украины заявил о готовности к переговорам с Лавровым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что он открыт для общения с российским коллегой Сергеем Лавровым, если это поможет решить кризис на Донбассе.

«Я открыт для общения с Сергеем Лавровым. Если это поможет решить наши проблемы и способствует деоккупации украинской территории, освобождению украинских заключенных, я готов к взаимодействию в любом формате», – отметил политик в интервью агентству «Укринформ».

Кулеба также добавил, что в настоящий момент идет обсуждение даты переговоров в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия) на уровне министров иностранных дел.

Ранее официальный представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что миномет «Молот» украинских силовиков взорвался у линии соприкосновения в Донбассе при обстреле территории Луганской народной республики, двое военных ВСУ погибли.