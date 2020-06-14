Украинские военнослужащие погибли из-за разрыва миномета «Молот» при обстреле территории ЛНР

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14 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:08  |  vz.ru
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В России появился новый экспортный товар

Сахарная отрасль России нашла выход из кризисаФото: Александр Рюмин/ТАСС
Рекордный экспорт российского сахара может стать спасением для всей отрасли. Производители этого продукта совершили настоящий прорыв: Россия превратилась из импортера в экспортера сахара. Однако пять лет назад отрасль столкнулась с кризисом перепроизводства. Рекордный экспорт дает надежду на выход из него, если России удастся удержать и расширить зарубежные рынки. Подробности...
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Руслан Хасбулатов: Предтечей распада СССР стал Юрий Андропов

В 1990–1991 годах Руслан Хасбулатов работал первым заместителем Бориса ЕльцинаФото: Владимир Родионов/РИА «Новости»
«У Горбачева было сто процентов ресурсов, чтобы потягаться с Ельциным. У него оставалась армия и весь силовой блок. Стукни он кулаком по столу, прикажи арестовать некоторых, навести порядок! Но нет. Горбачев просто самоустранился – от страха», – заявил газете ВЗГЛЯД последний председатель Верховного совета России Руслан Хасбулатов. Подробности...
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Россия благодарит добровольцев борьбы с пандемией

Волонтеры стали первыми зрителями на концерте после пандемииФото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»
В День России в Москве на Красной площади чествовали волонтеров за помощь в борьбе с коронавирусом. Учрежденную президентом памятную медаль получили участники акции «Мы вместе!». В период пандемии волонтеры помогали врачам в «красных» зонах больниц и доставляли нуждающимся лекарства и продукты. Что их побудило добровольно рисковать здоровьем и тратить личное время на помощь другим, удостоенные медалей волонтеры рассказали газете ВЗГЛЯД. Подробности...
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Цензура и лицемерие уничтожили свободу слова в Америке

Не уловившие настроения масс американские журналисты вынуждены прощаться со своей работойФото: Астапкович Владимир/ТАСС
Массовые чистки и едва ли не настоящие репрессии переживают сегодня многие представители американской творческой интеллигенции. Их единственная вина в том, что они недостаточно глубоко и самоотверженно защищают чернокожих от дискриминации. По крайней мере, так считает «коллективный обком», установивший в американских СМИ цензуру и лицемерие почище советских. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Как концепция блицкрига изменила историю Европы

Тимур Шерзад, журналист
14 июня 1940 года германские войска вошли в Париж. Пала не только Франция – разрушился весь силовой баланс в Европе. Сильнейшая, как считалось, сухопутная армия противников Оси была разгромлена за считанные недели. Подробности...

Американцы дождались своего 1937 года

Сергей Мардан, публицист
В США идет поиск внутренних врагов, внутренней контрреволюции, счеты с которыми сводятся с применением методов и терминологии, с которой мы хорошо знакомы по учебникам истории России XX века. Подробности...
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Демонстративное омовение ног чёрным ещё аукнется Америке

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
Это жест пассивной агрессии в несколько ходов. И адресован он вообще не чёрным, которым моют ноги – а всем остальным, которые это смотрят и наливаются праведным гневом со страшной силой. Подробности...
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              Украинские военнослужащие погибли из-за разрыва миномета «Молот» при обстреле территории ЛНР

              14 июня 2020, 15:08

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Миномет «Молот» украинских силовиков взорвался у линии соприкосновения в Донбассе при обстреле территории Луганской народной республики, двое военных ВСУ погибли, заявил официальный представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

              «Низкое качество украинских минометов «Молот» и их ненадлежащее обслуживание в ходе ежедневного применения в очередной раз привело к «небоевым» потерям среди военнослужащих ВСУ», – передает его слова РИА «Новости».

              Он отметил, что миномет взорвался во время обстрела, в результате погибли двое украинских силовиков, двое получили ранения.

              В ноябре 2018 года украинское следствие заявило, что главной версией разрывов минометов «Молот» является двойное заряжание, закупка некачественных минометов не подтвердилась.

              До этого украинским военным запрещали применять минометы «Молот» на время расследования трагедии на полигоне в Ровенской области, где в результате взрыва установки погибли четверо военнослужащих, восемь были ранены. Позже произошел новый случай разрыва миномета «Молот», когда ранения получили трое.


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