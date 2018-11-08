На Украине назвали главную версию разрывов минометов «Молот»

По версии украинского следствия, главной версией разрывов минометов «Молот» является двойное заряжание, закупка некачественных минометов пока не подтвердилась, сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

«Сейчас объективных данных о ненадлежащем качестве минометов, которые обосновывались материалами дела, не получено», – говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

Подчеркивается, что одной из главных причин разрывов минометов «Молот» являются «факты двойного заряжания и нарушение порядка проведения стрельб личным составом».

Досудебное расследование продолжается.

В июле президент Украины Петр Порошенко запрещал применять минометы «Молот» на время расследования трагедии на полигоне в Ровенской области, где в результате взрыва установки погибли четверо военнослужащих и восемь были ранены. Между тем в сентябре на Украине произошел новый случай разрыва миномета «Молот», ранения получили трое военнослужащих. В минобороны страны заявили, что причиной могла стать неправильная подготовка к стрельбе.