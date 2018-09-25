Минобороны Украины назвало причину нового взрыва миномета «Молот»

Украинское минобороны сообщило, что причиной взрыва миномета «Молот» в Донецкой области могла стать неправильная подготовка к стрельбе.

«Двое военнослужащих из состава минометного расчета получили легкие касательные ранения. 23 сентября во время выполнения боевой задачи по ведению адекватного ответного огня в канале ствола миномета М120-15 «Молот» разорвалась мина. По данному факту, внесены в Единый государственный реестр досудебных расследований уголовное производство по ч. 2 ст. 414 УК Украины», – сообщает ведомство в Facebook.

В ведомстве уточнили, что дело возбуждено по статье «Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих».

В минобороны отметили, что наиболее вероятной причиной разрыва мины стала «неверная подготовка боеприпаса к стрельбе, в том числе, несоблюдение правил его хранения».

«Состояние раненых военнослужащих удовлетворительное, им оказывается вся необходимая медицинская помощь в военном медицинском учреждении. Угрозы для их жизни нет», – добавили в минобороны.

Ранее во вторник в ВСУ произошел новый случай взрыва миномета «Молот».

В июле президент Украины Петр Порошенко запрещал применять минометы «Молот» на время расследования трагедии на полигоне в Ровенской области, где в результате взрыва установки погибли четверо военнослужащих и восемь были ранены.