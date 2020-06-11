Актеры, губернаторы и спортсмены поддержали акцию #ОставайсяДонором

Во всероссийской донорской неделе, которая стартовала 8 июня, приняли участие более 2,5 тыс. человек из 73 регионов. К ней присоединились губернаторы, спортсмены, актеры и телеведущие. За первые дни акции, приуроченной ко Всемирному дню донора 14 июня, удалось собрать 1125 литров крови.

В республике Алтай, Амурской, Орловской, Нижегородской и Кемеровской областях, а так же Приморье донорами стали главы регионов. Губернаторы одними из первых приехали, чтобы сдать кровь. А в Москве марафон поддержали известные деятели культуры и искусства, среди которых актер театра и кино Станислав Дужников, актер Митя Фомин, телеведущий и режиссер, актер театра и кино, музыкант Валдис Пельш, фигуристка, актриса, певица и телеведущая Анна Семенович, сообщается в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

«Донорство – это всегда благодарное и благородное дело. Поэтому я с удовольствием приняла предложение присоединиться к акции #ОставайсяДонором», – отметила Анна Семенович.

«Я курировал участников всероссийского музыкального конкурса «Музартерия». Это благотворительный проект и все песни там написаны в поддержку донорского движения. И я думаю, нет ничего более привлекательного, чем личный пример. Поэтому сегодня я здесь и поддерживаю акцию #ОставайсяДонором», – сказал Митя Фомин.

Спортсмены ассоциации киокусинкай России поддерживают акцию #ОставайсяДонором уже второй раз. В апреле они так же сдавали кровь в центре крови ФМБА в Москве.

«Говорят, друзья познаются в беде. А я считаю иначе, – друзья познаются тогда, когда все хорошо. У меня сегодня все хорошо и я хочу, что чтобы так же хорошо было и другим людям – тем, кому поможет моя кровь», – сказала мастер спорта международного класса, тренер высшей категории Елена Нагоева.

Для привлечения участников к акции #ОставайсяДонором была организована рассылка через портал Госуслуги. Благодаря чему почти 9000 человек предварительно подтвердили свое желание прийти и сдать кровь в период донорской недели. В их числе и почетные доноры. На счету Андрея Химиченко из Москвы уже 40 донаций.

«Это такое хорошее тестирование себя, потому что по состоянию крови тоже можно определить – здоров ли человек. А если здоровье позволяет, то почему бы не поделиться им с теми, кому оно необходимо», – отметил почетный донор Андрей Химченко.

Каждый, кто принимает участие в донорской неделе, получает памятный сувенир от «Молодежки ОНФ».

«Когда мы думали, что же подарить участникам акции #ОставайсяДонором на память, то решили, что это будет значок с указанием группы крови человека. Ведь свою группу крови и резус фактор помнит далеко не каждый из нас, а так совершенно точно забыть не получится. В период пандемии количество доноров сократилось, в некоторых регионах почти вдвое. Поэтому так важно было включиться именно сейчас, когда все мы возвращаемся к привычному ритму жизни. Я благодарен каждому, кто уже присоединился к акции, которую мы проводим совместно с федеральным медико – биологическим агентством России», – отметил заместитель руководителя исполкома ОНФ, член центрального штаба Игорь Кастюкевич.

Все участники марафона #ОставайсяДонором строго соблюдают требования индивидуальной безопасности: маски, перчатки, антисептики.

«Мы стараемся, чтобы все было максимально организовано и безопасно. Доноры приходят по предварительной записи. Обязательно используем антисептики, маски, перчатки, проводим обработку помещений. Каждый донор перед донацией проходит консультацию у врачей, чтобы удостовериться, что нет медицинских противопоказаний к сдаче крови», – сказала главный врач станции переливания крови Карелии Ирина Пушкарева.

В Оренбурге к донорской акции присоединились блоггеры и спортсмены. Вместе с участниками региональной команды кровь сегодня сдали оренбургские боксеры и спортивный журналист и блогер Юлина Третьяк.

А в Ингушетии ребята из «Молодежки ОНФ» стали донорами, чтобы помочь местной жительнице, которая пострадала в ДТП. В соцсети Instagram появился пост с просьбой о помощи. Кровь срочно понадобилась для спасения девушки, которая попала в аварию.

«Родственники просили сдать кровь как можно скорее, так как пострадавшей предстояла срочная операция и требовалось переливание крови. Причем, искали доноров всех групп крови, поэтому мы уже на следующее утро были на станции переливания», – рассказал участник «Молодежки ОНФ» в Ингушетии Муслим Юсупов.

Донорская неделя, организованная «МолодежкойОНФ» совместно со Службой крови ФМБА России продлится до 15 июня включительно и затронет 76 регионов страны.

Донором может стать здоровый человек в возрасте старше 18 лет. С подробным планом мероприятий, перечнем противопоказаний и рекомендациями по подготовке к сдаче крови, с «донорским светофором», а также с адресами станций переливаний крови можно ознакомиться на сайте https://yadonor.ru/ и https://www.оставайсядонором.рф/