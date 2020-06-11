Актеры, губернаторы и спортсмены поддержали акцию #ОставайсяДонором

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Сможет ли Севморпуть завалить рыбой Россию

Доставка дальневосточной рыбы в Центральную Россию – по-прежнему проблемаФото: Игорь Буймистров /ТАСС
Иностранную рыбу давно пора заместить отечественной, с Дальнего Востока – вот только мешают этому большие расстояния и ограниченные мощности железной дороги. Доставка через Северный морской путь до сих пор остается экзотикой, хотя и весьма перспективной. Что мешает наладить регулярный маршрут поставки рыбы по СМП? Подробности...
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Лидеров каких стран ждут на параде Победы в Москве

Так традиционно выглядели парады на 9 мая, но предстоящий парад должен стать особеннымФото: Алексей Никольский/ТАСС
Предстоящий парад Победы в Москве соберет десятки государственных лидеров. Украинского президента Зеленского, которого ранее планировали пригласить, решили не звать. Также среди гостей окажется президент Франции Эммануэль Макрон, но зато не будет Ангелы Меркель. От чего зависят решения глав государств присутствовать на параде на Красной площади? Подробности...
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Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

Лобовое столкновение не оставило шанса водителю встречного автомобиляФото: Автодайджест/Youtube
Смертельное ДТП в Москве, устроенное пьяным актером Михаилом Ефремовым, возобновило ряд традиционных для России споров. Популярность артиста является смягчающим или отягчающим преступление обстоятельством? И какого наказания он заслуживает? Подробности...
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Назван главный соперник Лукашенко

Официально безработный Бабарико ведет свою кампанию на «средства семейного бюджета» Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
В среде белорусской оппозиции определился фаворит, фигура которого представляет реальную угрозу для единоличной власти Александра Лукашенко. Некоторые соцопросы свидетельствуют, что банкир Виктор Бабарико может рассчитывать на избрание президентом уже в первом туре. Кто этот человек, почему у него ищут «деньги русских олигархов» и что позволяет ему верить в неизбежность победы над Батькой? Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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С Киевом солидарны только местечковые сумасшедшие

Максим Соколов, публицист
Даже среди оппозиционеров, в принципе считающих, что Крым не наш, наблюдаются разногласия. Что и понятно. Явить полную солидарность с Украиной в этом вопросе – значит загнать себя в полную и окончательную маргиналию. Подробности...
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Пример для России, как оно бывает, но лучше бы не надо

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Непрерывная череда разнообразных и незаурядных катаклизмов – от отрицательных цен на нефть до текущих усилий американцев по уничтожению своей правоохранительной системы – продолжается. И нет никаких намеков на то, что это скоро закончится. Подробности...
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Общественное безумие на ровном месте не возникает

Алексей Алешковский, сценарист
Сто лет назад у нас уже ставили на колени «бывших людей» – представителей ранее привилегированных классов. Классовая борьба, конечно же, отличается от расовой, но инструменты у них одни и те же. Подробности...
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              Актеры, губернаторы и спортсмены поддержали акцию #ОставайсяДонором

              11 июня 2020, 21:23

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              Во всероссийской донорской неделе, которая стартовала 8 июня, приняли участие более 2,5 тыс. человек из 73 регионов. К ней присоединились губернаторы, спортсмены, актеры и телеведущие. За первые дни акции, приуроченной ко Всемирному дню донора 14 июня, удалось собрать 1125 литров крови.

              В республике Алтай, Амурской, Орловской, Нижегородской  и Кемеровской областях, а так же Приморье донорами стали главы регионов. Губернаторы одними из первых приехали, чтобы сдать кровь. А в Москве марафон поддержали известные деятели культуры и искусства, среди которых актер театра и кино Станислав Дужников, актер Митя Фомин, телеведущий и режиссер, актер театра и кино, музыкант Валдис Пельш, фигуристка, актриса, певица и телеведущая Анна Семенович, сообщается в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

              «Донорство – это всегда благодарное и благородное дело. Поэтому я с удовольствием приняла предложение присоединиться к акции #ОставайсяДонором», – отметила Анна Семенович.

              «Я курировал участников всероссийского музыкального конкурса «Музартерия». Это благотворительный проект и все песни там написаны в поддержку донорского движения. И я думаю, нет ничего более привлекательного, чем личный пример. Поэтому сегодня я здесь и поддерживаю акцию #ОставайсяДонором», – сказал Митя Фомин.

              Спортсмены ассоциации киокусинкай России поддерживают акцию #ОставайсяДонором уже второй раз. В апреле они так же сдавали кровь в центре крови ФМБА в Москве.

              «Говорят, друзья познаются в беде. А я считаю иначе, – друзья познаются тогда, когда все хорошо. У меня сегодня все хорошо и я хочу, что чтобы так же хорошо было и другим людям – тем, кому поможет моя кровь», – сказала мастер спорта международного класса, тренер высшей категории Елена Нагоева.

              Для привлечения участников к акции #ОставайсяДонором была организована рассылка через портал Госуслуги. Благодаря чему почти 9000 человек предварительно подтвердили свое желание прийти и сдать кровь в период донорской недели. В их числе и почетные доноры. На счету Андрея Химиченко из Москвы уже 40 донаций.

              «Это такое хорошее тестирование себя, потому что по состоянию крови тоже можно определить – здоров ли человек. А если здоровье позволяет, то почему бы не поделиться им с теми, кому оно необходимо», – отметил почетный донор Андрей Химченко.

              Каждый, кто принимает участие в донорской неделе, получает памятный сувенир от «Молодежки ОНФ».

              «Когда мы думали, что же подарить участникам акции #ОставайсяДонором на память, то решили, что это будет значок с указанием группы крови человека. Ведь свою группу крови и резус фактор помнит далеко не каждый из нас, а так совершенно точно забыть не получится.  В период пандемии количество доноров сократилось, в некоторых регионах почти вдвое. Поэтому так важно было включиться именно сейчас, когда все мы возвращаемся к привычному ритму жизни. Я благодарен каждому, кто уже присоединился к акции, которую мы проводим совместно с федеральным медико – биологическим агентством России», – отметил заместитель руководителя исполкома ОНФ, член центрального штаба Игорь Кастюкевич.

              Все участники марафона #ОставайсяДонором строго соблюдают требования индивидуальной безопасности: маски, перчатки, антисептики.

              «Мы стараемся, чтобы все было максимально организовано и безопасно. Доноры приходят по предварительной записи. Обязательно используем антисептики, маски, перчатки, проводим обработку помещений. Каждый донор перед донацией проходит консультацию у врачей, чтобы удостовериться, что нет медицинских противопоказаний к сдаче крови», – сказала главный врач станции переливания крови Карелии Ирина Пушкарева.

              В Оренбурге к донорской акции присоединились блоггеры и спортсмены. Вместе с участниками региональной команды кровь сегодня сдали оренбургские боксеры и спортивный журналист и блогер Юлина Третьяк.

              А в Ингушетии ребята из «Молодежки ОНФ» стали донорами, чтобы помочь местной жительнице, которая пострадала в ДТП. В соцсети Instagram появился пост с просьбой о помощи. Кровь срочно понадобилась для спасения девушки, которая попала в аварию.

              «Родственники просили сдать кровь как можно скорее, так как пострадавшей предстояла срочная операция и требовалось переливание крови. Причем, искали доноров всех групп крови, поэтому мы уже на следующее утро были на станции переливания», – рассказал участник «Молодежки ОНФ» в Ингушетии Муслим Юсупов.

              Донорская неделя, организованная «МолодежкойОНФ» совместно со Службой крови ФМБА России продлится до 15 июня включительно и затронет 76 регионов страны.

              Донором может стать здоровый человек в возрасте старше 18 лет. С подробным планом мероприятий, перечнем противопоказаний и рекомендациями по подготовке к сдаче крови, с «донорским светофором», а также с адресами станций переливаний крови можно ознакомиться на сайте https://yadonor.ru/ и  https://www.оставайсядонором.рф/


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