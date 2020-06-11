Парламент Белоруссии утвердил в должности нового премьера

Палата представителей национального собрания Белоруссии проголосовала за назначение Романа Головченко премьер-министром страны.

«Палата представителей сегодня на заседании дала согласие на назначение Романа Головченко премьер-министром», – сообщает агентство БелТА.

Согласно законодательству, после того как депутаты согласовали кандидатуру Головченко, президент должен подписать соответствующий указ.

Напомним, 3 июня Лукашенко отправил правительство в отставку. Новым премьером Белоруссии стал Роман Головченко, который ранее занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета. От нового кабмина Лукашенко потребовал снизить зависимость Белоруссии от России.

Лукашенко заявлял о планах сформировать новый состав правительства страны до президентских выборов, которые состоятся 9 августа. При этом он заверил, что подавляющее большинство членов Совмина останутся на своих должностях.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о неожиданной интриге на выборах президента Белоруссии и о том, что Лукашенко угрожает майдан.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД