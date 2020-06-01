Захарова обвинила США в нарушении международного права

Американские власти нарушают как международное право, так и конституцию США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя нападение полиции на журналистов.

«То, что мы видели, и в частности я говорю о российском журналисте, хотя почему мы должны отделять российских журналистов от зарубежных – то, что происходит сейчас в США в отношении всех журналистов – это не только нарушение их законных прав», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

Она подчеркнула, что нападение полиции на журналистов – это «в принципе нарушение» как конституции США, так и «всех основополагающих международно-правовых документов».

В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия–1» Захарова заявила, что в США как будто «просто отдернули занавес и предстала вся та картина, которую намеренно скрывали от общественности». По ее словам, американские власти «знали, что происходит у них, какие существуют противоречия», но «делали все возможное, чтобы эту картину видоизменить». При этом Вашингтон «продолжал поучать всех остальных, вводил санкции под предлогом защиты прав человека». Захарова подчеркнула, что у России нет никакого злорадства, но «есть понимание того, что мы сейчас лицезреем американскую трагедию сегодняшнего дня». «О каком лидерстве на этом направлении США мы можем говорить после того, что мы все увидели?» – сказала она, указав на «действия полиции, попытки манипуляции общественным мнением через СМИ, обвинения друг в адрес друга». Как заявила Захарова, «после такого хаоса никаких вопросов к остальным у США на ближайшие годы быть не может». Напомним, российскому журналисту Михаилу Тургиеву, освещавшему протесты в Миннеаполисе, брызнули в лицо слезоточивым газом после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. Таким же образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE. Кроме того, журналисты Deutsche Welle попали под обстрел полиции.

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