«Южмаш» объяснил глубокий кризис предприятия

Украинское предприятие ракетно-космической отрасли «Южмаш» находится в глубоком кризисе из-за отсутствия госзаказов, заявил генеральный директор предприятия Сергей Войт.

«Главная проблема – отсутствие госзаказа. «Южмаш» никогда не участвовал в реализации государственных программ в сфере промышленной политики. Мы можем работать везде, даже в атомной промышленности, но мы туда не попали. Мы не являемся исполнителями государственного оборонного заказа. С 2014 года и до сегодняшнего дня, к сожалению, мы не получили ни одного оборонного заказа», – сказал он в интервью «Стране».

Войт подчеркнул, что после отказал Бразилии от программ «Циклон-4» у «Южмаша» не осталось ни одной «реально действующей национальной космической программы».

Он отметил, что нет и государственной поддержки по вовлечению «Южмаша» в международную кооперацию по производству ракетно-космической техники – за рубежом есть «свои», Украину туда «просто не пускают».

«Я понимаю, что, если бы мы были в космическом Европейском агентстве, мы бы принимали участие в тендерах, а так Европа хочет от нас одного – чтобы мы передали чертежи наших разработок, чтобы им не разрабатывать. Но изделия нам не заказывают. А я против продажи технологий, которые отработаны годами», – сказал Войт.

Также он заявил, что не удалось предприятию заработать и на международном проекте «Морской старт» с компанией S7 Sea Launch Ltd.

«В 2019 году они остановили финансирование, и в результате недополученный доход составил 206 млн гривен (7,6 млн долларов)», – отметил Войт.

Он также прокомментировал проблему с утилизацией жидкого ракетного топлива – гептила, который из-за отсутствия денег и долги за электроэнергию может даже взорваться.

«На сегодняшний день, ситуация очень плохая. Мы уже ко всем обращались, потому что это уже крик души. На сегодняшний день из 34 млн гривен – выделили 15 млн гривен из резервного фонда. А вообще нужно 110 млн гривен. Но будем бороться дальше. Сложно сказать, что случится, если утилизации не будет. Процесс трудноконтролируемый, а если еще отключат электроэнергию из-за долга в 30 млн гривен, то может случится что угодно», – заявил Войт.

Он заявил, что при Петре Порошенко было выполнено только 10% того, что обещала власть.

«Мы получили один заказ по закрытому контракту. И все, больше мы ничего не получили, вопреки обещаниям», – сообщил Войт.

Ранее на Украине заявили, что могут в ближайшие годы обеспечить себе независимый доступ в космос и стать серьезным игроком в космической сфере благодаря уникальным проектам. В то же время Украина признала, что ракета «Циклон-4», строительство которой ведется 15 лет, уже никуда не полетит, а также предупредили о «закрытии окна возможностей» для страны в космической сфере.