На Украине признали, что разрабатываемая 15 лет ракета «уже никуда не полетит»

Украинская ракета «Циклон-4», строительство которой ведется 15 лет, уже никуда не полетит, заявил глава Государственного космического агентства Украины Владимир Усов.

«Пятнадцать лет уже идет проект [по созданию ракетоносителя «Циклон-4»]. И буквально недавно я подписал последнее дополнительное соглашение, чтобы в конце года нам сдали первую летную модель. При этом абсолютно ясно, что она уже никуда не полетит: у нас нет космодрома, с которого ее можно будет запустить», – сказала Усов в интервью LB.ua.

Он также уточнил, что ракета основана на топливных элементах гептил-амил, которые в XXI веке уже не используются для первых ступеней. «Никакая страна не разрешит нам такое запустить. Следовательно, мы [зря] потратили миллиард долларов: не имеем ни космодрома, ни ракеты», – добавил Усов.

Однако, несмотря на то, что запуск ракетоносителя не состоится, в будущем можно будет использовать двигательную установку 861 для третей ступени ракеты. «Двигатель сам, правда, на гептиле и амиле, но для верхних ступней, для космоса, он подходит, так как в атмосфере эти вещества слишком ядовиты. Мы это хотим использовать как наш актив для будущих проектов», – отметил глава Госкосмагентства.

В 2003 году Бразилия и Украина начали реализацию совместного проекта по созданию ракетно-космического комплекса на базе ракеты среднего класса «Циклон» на бразильском космодроме. Бразилия прекратила сотрудничество из-за срыва сроков и технических сложностей. После этого сотрудничеством с Украиной по этому проекту заинтересовалась Канада.

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