Германия решила стать посредником в конфликте США и Китая

Германия во время шестимесячного председательства в Европейском союза намерена принять усилия для урегулирования конфликта США и Китая, заявил министр иностранных дел страны Хайко Маас.

«В особенности мы, европейцы, не можем быть заинтересованными в том, чтобы разногласия между Китаем и США стали непреодолимыми», – заявил он в интервью изданиям медиагруппы Funke, передает Deutsche Welle.

Маас призвал не допустить раскола мира на сферы интересов Китая и США. По его словам, для разрешения этой проблемы особенно необходимо посредничество Германии, которая с 1 июля возьмет на себя роль председателя Евросоюза.

Немецкий министр также подтвердил, что в сентябре состоится запланированный саммит ЕС – Китай. «Есть много важных тем, которые мы должны обсудить с Китаем», – указал он. Одной из целей европейцев, по словам Мааса, будет убедить Пекин взять на себя обязательства по защите климата и справедливой глобальной конкуренции.

Ранее постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал Соединенные Штаты и Великобританию не вмешиваться во внутренние дела КНР на фоне дискуссий вокруг ситуации в Гонконге.

Напомним, в четверг Китай не позволил Соединенным Штатам провести заседание СБ ООН по Гонконгу. После этого президент США Дональд Трамп в пятницу объявил о введении санкций против чиновников из Китая и Гонконга, которые, по мнению Вашингтона, подрывают автономию специального административного района КНР.

Китай, в свою очередь, пригрозил США контрмерами из-за вмешательства во внутренние дела.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о намерении США вмешаться в ситуацию с Гонконгом.