Пекин призвал Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела Китая

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал Соединенные Штаты и Великобританию не вмешиваться во внутренние дела КНР на фоне дискуссий вокруг ситуации в Гонконге, сообщили в китайском постпредстве.

Китайская миссия в ходе заседания СБ ООН сообщила, что «посол Чжан [Цзюнь] (постпред КНР при ООН – прим. ВЗГЛЯД) подчеркнул, что Китай настоятельно призывает США и Великобританию немедленно прекратить вмешиваться в дела Гонконга, немедленно отказаться от практики гегемонизма и политики силы и заняться своим делом, а не провоцировать напряженность и не создавать проблемы повсюду», передает РИА «Новости».

Постпред Китая при ООН подчеркнул, «что бы ни говорили США и Великобритания», правительство Китая твердо намерено защищать свои суверенитет и безопасность и будет противостоять внешнему вмешательству в дела Гонконга.

«Любая попытка использовать Гонконг для вмешательства во внутренние дела Китая обречена на провал», – говорится в сообщении китайской миссии.

Напомним, в четверг Китай не позволил Соединенным Штатам провести заседание СБ ООН по Гонконгу. После этого президент США Дональд Трамп в пятницу объявил о введении санкций против чиновников из Китая и Гонконга, которые, по мнению Вашингтона, подрывают автономию специального административного района КНР.

Китай в свою очередь пригрозил США контрмерами из-за вмешательства во внутренние дела.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о намерении США вмешаться в ситуацию с Гонконгом.