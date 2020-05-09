Российские города украсили триколорами в рамках флешмоба «Флаги России. 9 мая»

Всероссийский флешмоб «Флаги России. 9 мая» проходит сегодня в России.

В частности, в Челябинской области к участию к акции подключились восемь муниципалитетов, передает Regnum. Среди них Кыштым, Миасс, Верхнеуфалейский городской округ и другие.

В ее рамках были украшены окна 104 зданий. Всего было размещено 6,5 тыс. флагов.

Флешмоб приурочен к 75-летию Победы. В рамках акции участники команд «Молодежки ОНФ» планируется вывесить по всей России более 100 тыс. флагов.

«На Камчатке флаги вывесили на здании камчатского рыбпрома. Вышло торжественно и красиво», – рассказал Александр Бессонов, участник команды «Молодежка ОНФ» в Камчатском крае.

В Самаре тысячи жителей также приняли участие в акции.

Тысячи российских триколоров украсили Самару в честь 75-ой годовщины Великой Победы. Тысячи жителей Самары приняли участие в федеральной акции “Флаги России. 9 мая”.https://t.co/eRpzJyyNi3 pic.twitter.com/6lpOzLP3ku — Администрация Самары (@samara_in) May 9, 2020

В знак единения местные жители украсили окна и балконы своих домов российскими триколорами. Также флагами украшены административные здания, образовательные учреждения, жилые дома.

Жители дома номер 33 на улице Николая Панова решили проявить солидарность и украсили флагами практически все балконы, также они приняли участие в патриотической акции «Бессмертный полк», заранее подготовив портреты своих родственников – участников Великой Отечественной войны, сообщается на сайте администрации Самары.