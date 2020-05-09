Путин принял участие в онлайн-акции «Бессмертный полк»

Президент Владимир Путин в 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне обратился к участникам «Бессмертного полка», который в этом году проходит онлайн из-за распространения коронавируса.

«Дорогие друзья! Хочу обратиться сейчас к тем, кто регулярно по зову сердца принимает участие в шествии «Бессмертного полка» с фотографиями и портретами своих близких, своих родственников, участников Великой Отечественной войны. Идем ли мы с вами в одном строю или остаемся дома, как сегодня, наши герои всегда с нами в нашем сердце. И так будет всегда. Они останутся с нами навсегда», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

«А по брусчатке Красной площади, отдавая дань уважения нашим героям, мы еще пройдем», – добавил президент.

Глава государства обратился к участникам акции из кабинета в Кремле. Рядом с ним были установлены портреты его родителей – Владимира Спиридоновича и Марии Ивановны Путиных. Владимир Спиридонович ушел на фронт добровольцем в 1941 году, защищал Невский пятачок, был тяжело ранен, награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией». Мария Ивановна пережила блокаду Ленинграда, была награждена медалью «За оборону Ленинграда», передает ТАСС.

В предыдущие годы глава государства всегда принимал участие в марше памяти «Бессмертный полк»: возглавлял шествие в центре Москвы, неся портрет отца-фронтовика.

В апреле организаторы общероссийской акции «Мы Вместе» рассказали Путину об инициативе народного артиста СССР Василия Ланового отметить 75-летие Победы, выйдя на балконы своих квартир с портретами фронтовиков и исполнив всей страной песню «День Победы». Путин сказал, что с удовольствием поддержит виртуальное шествие «Бессмертного полка», только подумает над формой своего участия, передает «Интерфакс».

Ранее 9 мая президент Владимир Путин в 75-летнюю годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне возложил букет красных роз к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Он поздравил ветеранов и всех россиян с этим праздником и пообещал, что 75-летие Победы в Великой Отечественной войне будет «широко и торжественно» отмечено в России

В нынешнем году из-за пандемии коронавируса акция «Бессмертный полк» проходит в онлайн-формате. Для этого в течение нескольких недель был создан ресурс, способный принять огромный поток информации и организовать трансляцию многочасового видеоряда. Однако временные рамки не позволяют показать за один день несколько миллионов человек так, чтобы можно было хорошо рассмотреть ветеранов и прочитать их имена. Поэтому шествие в сети продлится не один день, а столько, сколько потребуется, чтобы все прошедшие модерацию ветераны стали участниками виртуального полка, шагающего по Красной площади.

Увидеть трансляцию в интернете можно на сайте «Бессмертного полка России», Международного бессмертного полка и в онлайн-кинотеатре «Окко». На этих площадках также предусмотрена возможность перемотать видеозапись на нужный момент и увидеть своего ветерана в строю «Бессмертного полка».

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о том, как в России отметят 75-летие Победы.