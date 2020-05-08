У помощника вице-президента США обнаружили коронавирус

Коронавирус выявлен у сотрудника аппарата вице-президента США Майкла Пенса, сообщил телеканал CNBC.

Информация пока официально не подтверждена представителями вице-президента. По данным СМИ, из-за положительного теста на коронавирус у одного из сотрудников был примерно на час отложен вылет Пенса в штат Айова. Было принято решение, что несколько работников аппарата не полетят, передает ТАСС.

Накануне стало известно об обнаружении коронавируса у личного помощника президента США Дональда Трампа.