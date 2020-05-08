Российские регионы присоединились к акции «Сад памяти»

Жители российских регионов присоединяются к акции «Сад памяти», в рамках которой по всей России и в странах СНГ планируется посадить 27 млн деревьев.

Так, в акции участвуют жители Мордовии. Каждое высаженное дерево они посвящают близкому человеку, отдавшему жизнь ради победы в Великой Отечественной войне, передает ГТРК «Мордовия».

Ежегодно в дни памятной даты Победы в Великой Отечественной войне многие люди высаживают саженцы деревьев в память о погибших защитниках Родины. Цветущие яблони, груши, вишни олицетворяют победную весну 1945-го года. В этом году акцией «Сад Победы» славная традиция продолжается. Принять участие могут все желающие, кому не безразлична история войны, судьба тех, кто героически сражался за отчизну и приближал великую Победу

«Это дерево я посвящаю своему прадедушке Булгакову В.И., родившегося в Белгородской области, в селе Толстое и отдавшему свою жизнь», – сказала «Волонтер Победы» Анастасия Конева.

Всего в рамках акции будет высажено 27 млн деревьев, в память о каждом погибшем. Дерево можно посадить у себя на участке, на даче и посвятить его своему родственнику, который воевал на фронте. В Мордовии акция стартовала в конце апреля. Одними из первых деревья посадили «Волонтеры Победы».

«Это дерево я посвящаю моему прадеду, младшему сержанту Павлу Яковлеву, который был призван в ряды красной армии в ноябре 1941 года и был награжден медалью за боевые заслуги», – сказал участник движения Андрей Горячев.

Те, кто в силу обстоятельств не может покинуть жилище и посадить дерево, может его нарисовать или создать тематическую поделку. Свои работы можно разместить в соцсети с хэштегами акции, создавая на просторах интернета памятную историю героев войны. Всю необходимую информацию об участии в акции можно узнать на официальном сайте садпамяти2020.рф. На специальной интерактивной карте можно указать свою геолакацию, рассказать о своем герое.

В Бурятии к акции «Сад памяти» присоединились лесники. В пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства сообщили что, в Заиграевском районе высажено 7 тыс. сеянцев сосны в память о тех, кто ценой собственной жизни приближал Победу на войне, передает Regnum.

«В день посадки лесники восстановили почти 2 га леса, погибшего в результате лесного пожара», – отметили в агентстве.

В Тарбагатайском районе было восстановлено 3 га леса. Всего планируется высадить около 23 тыс. сеянцев, которые станут живым памятником воинам, ушедшим на фронт.

Лесники выразили сожаление, что жители не смогли поучаствовать в акции из-за режима самоизоляции. Но желающие могут присоединиться к акции осенью.

В Челябинской области высадят почти 200 тыс. сосен и лип в рамках акции «Сад памяти». Присоединиться к акции могут все желающие. В период пандемии сделать это можно на своем садовом участке или рядом с домом.

Волонтеры высаживают липы в городском бору. Среди добровольцев и Алена Аюпова. Больше десяти лет она участвует в акциях по озеленению города.

В регионе акцию проводит Главное управление лесами. Сегодня по всей области высадят 19 тыс. деревьев. Присоединиться к проекту может каждый.

Чтобы получить сертификат участника, нужно сфотографироваться с деревом. И написать историю своего ветерана – дедушки или бабушки, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Акция продлится до 22-го июня.