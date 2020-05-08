Саакашвили назвал свое новое назначение «неординарным шагом» Зеленского

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили после назначения на пост главы исполнительного комитета реформ назвал это кадровое решение президента Украины Владимира Зеленского «неординарным шагом».

«Мне очень понравился его (Зеленского) настрой, потому что сам факт моего назначения показывает, что он готов идти на неординарные шаги, против которых его отговаривало огромное количество людей. В основном его отговаривали те, кто хотят, чтобы на Украине сохранялся статус-кво, а статус- кво – это болото», – написал Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook.

Саакашвили добавил, что незадолго до публикации указа вновь встречался с Зеленским. «Президент [Украины Владимир Зеленский] очень решительно настроен на радикальные реформы и изменения», – отметил экс-губернатор Одесской области.

Накануне Зеленский 7 мая подписал указ о назначении экс- губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии главой исполнительного комитета реформ. Ранее Саакашвили заявлял, что Зеленский предложил ему должность вице-премьера по вопросам реформ.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала рассмотрение Киевом кандидатуры Саакашвили неприемлемым и вызывающим полное непонимание. Власти Грузии пригрозили отозвать посла с Украины, если Саакашвили будет назначен на любую должность в этой стране.

В Кремле отмечали, что возможное назначение будет делом самих украинцев, при этом в целом участие Саакашвили в политике назвали «очень плохой приметой». В Госдуме уже предсказали провал Саакашвили в новой должности на Украине.

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