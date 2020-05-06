На юго-западе Москвы в квартиру заползла змея

Московские спасатели поймали забравшуюся в одну из столичных квартир змею, сообщила пресс-служба департамента ГОЧСиПБ Москвы.

«Пятого мая в одной из московских квартир на улице Введенского хозяевами была обнаружена змея. Животное вело себя агрессивно, самостоятельно отловить змею было невозможно», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

Хозяева квартиры вызвали аварийно-спасательный отряд, с помощью специального оборудования рептилию удалось поймать и вынести из помещения.

В пресс-службе заверили, что змея не пострадала, ее передали представителям департамента природопользования.

Напомним, в январе жительница Тулы обнаружила змею в туалете.