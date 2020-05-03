«Молодежка ОНФ» продолжает помогать медикам в перепрофилировании больниц

Участники региональных команд «Молодежки ОНФ» продолжают помогать врачам в перепрофилировании корпусов больниц для приема пациентов с пневмонией и коронавирусной инфекцией.

Группы быстрого реагирования сформированы в 63 субъектах России, общая численность – 700 участников. В 12 регионах страны группы уже начали оказывать помощь медучреждениям. За прошедшую неделю в переоборудовании больниц было задействовано 270 человек, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

Накануне к развертыванию новых стационаров присоединилась Омская команда «Молодежки ОНФ». Ребята готовили отделение в Западно-Сибирском медицинском центре Федерального медико-биологического агентства:

«Пока мужская часть нашей группы переносила стеллажи, необходимое оборудование в корпус, девушки стелили постельное белье, убирали мелкий мусор. Кажется, что это работа не такая сложная, но у медперсонала сейчас на это просто не хватает времени», – поделилась участница команды «Молодежки ОНФ» Анастасия Ерахтина.

Продолжается ежедневная работа групп оперативной помощи и в Москве. Так, бригады из 21 участника помогли перенести мебель, переоборудовать отделения одновременно в трех медучреждениях: госпитале для ветеранов войн № 2, ФГБУЗ ЦМСЧ №21 ФМБА России и в Московском научно-практическом центре медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ГКБ№10.

Но переоборудуют под лечение больных с коронавирусной инфекцией не только клиники. Так, в Республике Коми участники команды «Молодежка ОНФ» уже два дня работают в школе Олимпийского резерва №2. Комплекс рассчитан на 100 пациентов, включая реанимационный бокс.

«За два дня мы разгрузили более 300 единиц технических средств. Завтра будем готовить палаты к приему больных, комплектовать боксы», – отметил участник команды «Молодежки ОНФ» Республики Коми Кирилл Обрезков.

В Волгограде добровольцы помогли переоборудовать Детскую клиническую больницу № 8. За два дня ребята подготовили два отделения. А в Саратове команда из 10 человек работает в областной офтальмологической больнице (ГАУЗ СО «ООБ»), которую полностью перепрофилируют под пациентов с коронавирусной инфекцией.

«В медицинских учреждениях в основном работают женщины, и за несколько дней перенести десятки кроватей, тумбочек - серьезная физическая нагрузка. Поэтому такие волонтерские отряды для нас сегодня незаменимая поддержка. Спасибо Вам», – поблагодарила участников «Молодежки ОНФ» медицинская сестра саратовской Областной офтальмологической больницы Юлия Храмова.

Волонтеры работают в медицинских учреждениях при строгом соблюдении мер личной безопасности. Перед выездом у каждого замеряется температура, выдаются средства индивидуальной защиты.

Также, региональные команды в рамках акции #МыВместе продолжают доставлять продукты и лекарства для пожилых людей на самоизоляции. Участники «Молодежки ОНФ» помогли выполнить 23227 обращений.

Напомним, «Молодежка ОНФ» подключилась к помощи больницам Москвы в переоборудовании корпусов под прием пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией. Позже участники акции #мывместе начали помогать медикам в Мурманской области, Забайкальского края, Саратова, Московской области. Помогающие больницам группы «Молодежки ОНФ» работают без выходных.