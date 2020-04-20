Помогающие больницам группы «Молодежки ОНФ» начали работать без выходных

Взгляд
20 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 19:50  |  vz.ru
Разделы

Западная промышленность начинает бегство из Китая

Отметка «Сделано в Китае» еще долго останется на большинстве товаров в большинстве стран мираФото: REUTERS/Jason Lee
Поистине тектонические сдвиги происходят в мировой промышленности из-за коронавируса. Пандемия подстегнула крупнейшие западные корпорации отказаться от политики, которой они следовали последние несколько десятилетий – размещения производства в Китае. Что стало тому причиной, помимо коронавируса, и куда именно уедут из Китая заводы и фабрики? Подробности...
Перейти а раздел…

Россия предлагает США «гиперзвуковой обмен»

Гиперзвуковой маневрирующий блок «Авангард» заставляет США сесть за стол переговоров с РоссиейФото: пресс-служба Минобороны РФ
Москва и Вашингтон интенсивно обмениваются сигналами о будущем важнейшего международного договора – СНВ-3. Американцы предъявляют России свои условия по продлению действия этого документа, в том числе по поводу судьбы новейшего российского гиперзвукового оружия. Какие требования в ответ предъявляет Соединенным Штатам Россия? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы

Так выглядит «Лидер» в макете. Вряд ли мы увидим его в металлеФото: Artem Tkachenko/wikimedia.org
Проект создания для ВМФ России гигантского корабля с уникальными возможностями и ядерной энергетической установкой – эсминца «Лидер» – похоже, навсегда похоронен. Причем сделано это было уже довольно давно. По крайней мере, это прямо следует из публикации документов организации-проектировщика. Почему Министерством обороны было принято такое решение? Подробности...
Перейти а раздел…

Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть

Коронавирус грозит серьезно подорвать американскую экономикуФото: REUTERS/Dado Ruvic
Фантастический уровень безработицы, отвесное падение продаж и производства, резкое сокращение ВВП и государственного бюджета. Все это прямо сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки как следствие ограничительных мер по борьбе с пандемией коронавируса. Какова глубина американской экономической катастрофы и почему само устройство экономики США мешает ей выздороветь? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

С переносом парада Победы смирились со слезами на глазах

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
За парад 9 мая 2020 года, конечно, обидно. Как большинству верующих обидно за закрытые на Пасху храмы. Но в следующем году вновь будет и Пасха, и День Победы. И через год, и через два… Пока мы живы, и пока жива Россия. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Думать надо не только о бедных, но и о богатых

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Нам необходимо думать и работать над созданием инфраструктуры для жизни наших элит внутри страны. Элит, давайте это признаем, заведомо несовершенных. Но и без них нельзя. Подробности...
Обсуждение: 44 комментария

Мир охватило новое ханжество

Дометий Завольский, историк-архивист
Умственной и духовной пустотой сначала порождается разнузданность, а потом – иррациональное, вымученное ханжество, ведущее к чему-то совсем нехорошему. Мало говорить, что новое ханжество «там, у них» – это плохо, тут же поощряя среду, плодящую «кураторок». Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев
    Перейти а раздел…

    Коронавирус может стать сезонной бедой

    Самые ожидаемые гаджеты 2020 года

    Альтруизм в период коронавируса

      Перейти а раздел…

      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
      Подробности...

      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
      Подробности...

      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

          Перейти а раздел…
          Есть ли среди ваших знакомых люди, заболевшие коронавирусом или тяжелой формой пневмонии?
          • Да

          • Нет

          Как вы празднуете Пасху?
          • Дома в режиме самоизоляции

          • В церкви

          • Не праздную

          Как изменились ваши расходы в связи с переходом в режим самоизоляции?
          • Снизились

          • Не изменились

          • Повысились

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Москвичей похвалили за добросовестную самоизоляцию
              Путин назвал задачи в связи с приближением пика заболеваемостиПутин назвал требующие особого внимания две группы населенияЗамдиректора НИИ вакцин и сывороток посоветовал открыть школы и паркиЗастрявшие на Бали украинцы сравнили себя с брошенными собаками
              Названа дата начала клинических испытаний вакцины Минздрава от коронавирусаАкадемик РАН указал на схожесть симптомов сезонной аллергии и коронавирусаРоссия закупила у США датчики для производства ИВЛИзраиль на перенесенном параде Победы будет представлен на самом высоком уровне
              Собянин заявил о возросшем качестве тестов на коронавирусПедиатр предложил разрешить детям прогулки во время самоизоляцииОпубликовано видео сближения Су-35 с американским противолодочным самолетомУмер 22-летний воспитанник «Локомотива»

              Главная тема


              Россия предлагает США «гиперзвуковой обмен»

              изменения генома


              Обнаружена первая существенная мутация коронавируса

              ограничительные меры


              Пропускной режим в Москве решено продлить до 1 мая

              результаты исследований


              Кошки оказались особенно восприимчивыми к коронавирусу

              Видео

              made in china


              Западная промышленность начинает бегство из Китая

              ущерб от пандемии


              Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть

              «неправильный генерал»


              Сергей Станкевич: Лебедь мог стать русским Бонапартом

              рост заболеваемости


              Цифровой контроль облегчит сложности самоизоляции

              экологическая катастрофа


              Как Украина отравила воздух над всей Европой

              Социальная перверсия


              Дометий Завольский: Мир охватило новое ханжество

              Все на время закончилось


              Евгений Фатеев: Думать надо не только о бедных, но и о богатых

              День Победы


              Ирина Алкснис: С переносом парада Победы смирились со слезами на глазах

              на ваш взгляд


              Есть ли среди ваших знакомых люди, заболевшие коронавирусом или тяжелой формой пневмонии?

              Помогающие больницам группы «Молодежки ОНФ» начали работать без выходных

              20 апреля 2020, 18:55

              Текст: Елизавета Булкина

              Версия для печати

              Оперативные группы «Молодежки ОНФ» по помощи в подготовке больниц к приему пациентов с короновирусом работают без выходных, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

              Работа оперативных групп «Молодежки ОНФ», созданных для помощи медикам в перепрофилировании больниц под стационары для коронавирусных больных, продолжалась и в выходные дни. «Так, в субботу и воскресенье специальные отряды работали одновременно в нескольких медицинских учреждениях – ГКБ №51, ГКБ №13, ГКБ №1 и Наркологии. Где-то идет полным ходом подготовка к приему пациентов и укомплектование специальных пропускников, боксов и палат. Но иногда врачам нужны не только «рабочие руки» волонтеров, но и помощь с доставкой питьевой воды для пациентов, которые уже находятся на лечении», говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

              Так, в ГКБ №1 им. Пирогова волонтеры из «Молодежки ОНФ» привезли 8,5 тыс. бутылок воды. За два дня волонтеры доставили и разгрузили 700 упаковок воды, в каждой из которых по 12 бутылок объемом 0, 5 л. 

              «Всем пациентам с конронавирусом врачи назначают как минимум 2 литра воды в день. Это тоже важный элемент лечения. Мы желаем всем поскорее поправиться и вернуться домой», – отметил участник команды «Молодежка ОНФ» в Московской области Антон Выборнов.

              Также в выходные группа из 18 человек работала в ГКБ №51 в Москве. Причем, если в течение недели группы были исключительно мужскими, то в выходные к ним присоединились девушки. Они помогали в изоляции вентиляционных каналов на одном из этажей, в то время пока парни занимались транспортировкой кроватей из одного корпуса в другой.

              «Я не могу оставаться дома, потому что понимаю, что есть люди, работающие сейчас сутки напролет. Мы соблюдаем все требования личной безопасности. Перчатки, маски, антисептики. Плюс каждые 1,5 часа меняем маску, когда работаем. Мы стараемся выполнять все быстро, качественно и с положительными эмоциями, заботой. Пусть наша положительная энергетика останется здесь и поможет людям выздоравливать», – рассказала участница группы Тамара Басалаева.

              Напомним, группы оперативного реагирования «Молодежки ОНФ» работают  в больницах Москвы с 12 апреля. За это время помощь медикам в перепрофилировании корпусов клиник оказана в семи медучреждениях.  Еще в нескольких больницах работа запланирована на эту неделю.

              «Группы оперативной помощи формируются не только в Москве, но и во всех регионах страны. Да, мы работаем без выходных, потому что перепрофилирование и развертывание стационаров для приема больных так же идет непрерывно. Мы периодически меняем составы групп, чтобы парни могли отдохнуть. Работа зачастую тяжелая, физическая. Конечно устают, но никто не признается. На этой неделе к работе в больницах включатся группы в регионах», – рассказал замруководителя Исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич.

              В Мурманской области группы помощи врачам в перепрофилировании корпусов больниц для приема пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмониями начнут работу завтра. Волонтеры окажут помощь областной больнице.

              Кроме того, региональные команды «Молодежки ОНФ» продолжают доставлять продукты и лекарства для пожилых людей на самоизоляции. Ребята уже отработали 13 781 обращение, поступившее на Горячую Линию ОНФ. Обратиться за помощью можно по номеру 8-800-200-34-11.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............