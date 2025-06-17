Путин заявил о потерях Boeing после ухода с российского рынка

Tекст: Ольга Иванова

Компания Boeing после ухода с российского рынка понесла значительный ущерб, российский лидер обратил внимание на заморозку совместного предприятия и поинтересовался состоянием титанового производства, передает ТАСС.

Чемезов уточнил, что предприятие сейчас работает не на полную мощность, основная загрузка приходится на российские авиационные и вертолетные компании. Он отметил, что сотрудничество c Boeing было приостановлено после ухода американской компании, из-за чего объемы производства снизились.

Президент спросил: «Я так понимаю, что они ущерб понесли от этого ухода?» Глава Ростеха согласился, пояснив, что Boeing вложил в совместное предприятие современное оборудование и участвовал в создании новых производственных мощностей.

Чемезов добавил, что сторонам удалось совместно разработать пять современных авиационных сплавов, права на которые распределены поровну.

Ранее в госкорпорации «Ростех» заявили, что считают маловероятным возвращение иностранных авиапроизводителей в Россию и ставят целью полностью заменить зарубежные самолеты на отечественные к 2030 году.



