«Молодежка ОНФ» помогла с перепрофилированием корпусов региональных больниц

Взгляд
26 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 18:53  |  vz.ru
Разделы

США объявили новую энергетическую войну России

США накажут Россию и Китай за их превосходство в атомной энергетикеФото: US Nuclear Regulatory Commission
США признали, что критически отстали от России и даже от Китая в сфере ядерной энергетики. Однако Америка хочет во что бы то ни стало восстановить свое лидерство в атомной сфере. Это значит, что энергетическая борьба США с Россией не ограничится «Северным потоком». В чем Россия превосходит США и почему американцы так боятся китайского атома? Подробности...
Перейти а раздел…

Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
Перейти а раздел…

Коронавирус «скачет» по России

Социальные контакты между людьми остаются главной причиной роста числа заражений коронавирусомФото: Владимир Песня/РИА Новости
Россия выходит на плато заболеваемости коронавирусом, заявил глава центра инфекционных болезней ЦКБ управделами президента Георгий Сапронов, объясняя скачки в численности заразившихся. Суточный прирост за последнюю неделю составлял от 4,2 до 6 тыс. человек. По прогнозам других экспертов, выход на плато произойдет только в июне. Откуда взялись скачки и чем грозит россиянам ослабление режима самоизоляции в майские праздники? Подробности...
Перейти а раздел…

Сможет ли Зеленский спасти авиапром Украины

Цеха украинских авиазаводов сегодня используются не по прямому назначениюФото: Марина Лысцева/ТАСС
«Я не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолеты. Где наш «Ан»?» Эти риторические вопросы о состоянии дел в авиаотрасли Украины задал не кто-нибудь, а президент страны Владимир Зеленский. Он намерен возродить украинский осколок великой советской авиационной промышленности, концерн «Антонов». Да только вряд ли получится – и вот почему. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Тайная жизнь Даниэля Дефо

Владимир Можегов, публицист
26 апреля исполняется 360 лет со дня рождения Даниэля Дефо – одного из самых известных писателей Нового времени. Суммарный тираж «Робинзона Крузо» уступает, наверное, лишь Библии. Но что мы знаем об этом человеке? Подробности...

Бог консерваторов и Бог либералов – это два разных Бога

Дмитрий Ольшанский, публицист
Чем дальше, тем чаще мне кажется, что Он везде. И со всеми. С теми, по крайней мере, кто хоть в сурового отца, хоть в доброго деда, но действительно верит. А это, знаете ли, сложнее всего. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Кто нас на Эльбе обнимал

Максим Соколов, публицист
В те победные дни рядовые участники войны искренне верили, что теперь, когда немец повержен, союзная дружба сохранится и все будет ладком да порядком. Радость братания оказалась недолгой. Подробности...
Обсуждение: 42 комментария
    Перейти а раздел…

    Россия громко отметит победу над Японией

    Крупнейшие нефтяные кризисы в истории

    Эпидемия коронавируса в России достигла пика?

      Перейти а раздел…

      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
      Подробности...

      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
      Подробности...

      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

          Перейти а раздел…
          Уместно ли изображение Сталина и советской символики в православном храме?
          • Да

          • Нет

          Как вы оцениваете роль Ленина в истории России?
          • Скорее, положительно

          • Скорее, отрицательно

          Есть ли среди ваших знакомых люди, заболевшие коронавирусом или тяжелой формой пневмонии?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Россия приостановит вывоз зерна во все страны, кроме ЕАЭС
              В России зарегистрировали 6361 новый случай коронавирусаЭксперт по Корее оценил слухи о тяжелом состоянии Ким Чен ЫнаВ Кремле анонсировали новое обращение Путина по коронавирусуУмер итальянский журналист Джульетто Кьеза
              Кудрин озвучил прогноз спада ВВП РоссииСеверокорейские власти отреагировали на сообщения о смерти Ким Чен ЫнаДесятки тысяч погибших на глазах меняют американское обществоСтало известно мнение Путина о мозаике с его изображением в храме Минобороны
              Комаровский назвал смертельно опасные места во время коронавирусаБойцы ВДВ провели уникальное десантирование в Арктике (видео)Киевская клиника организовала продажу новорожденных в КитайПодписчики затравили мужа Тодоренко после высказывания ведущей

              Главная тема


              Военная авиация подключилась к битве с коронавирусом

              мнение науки


              Названы два сценария развития коронавируса в России

              армия и вооружение


              Назван неисправимый недостаток американского истребителя F-35

              75-летие встречи на Эльбе


              В США встревожились из-за совместного заявления Трампа и Путина

              Видео

              «хватит карамельничать»


              Симонян озвучила радикальное предложение по лечению коронавируса

              «старшие товарищи»


              Лавров объяснил, почему страны ЕС не обращаются к России за помощью в борьбе с коронавирусом

              «Мы хоть чему-то учимся?»


              Доктор Мясников выступил с резким заявлением по поводу вакцин

              бум интернет-мошенничества


              Пандемию COVID-19 используют для массового обмана

              «Орлиный коготь»


              Как спецслужбы США пережили самый позорный провал в истории

              Назначение Саакашвили


              Глеб Простаков: Во всех украинских бедах снова будет виновата Россия

              Гражданство РФ


              Валерий Коровин: Мы помогаем не Донбассу, а русским

              Аллегория войны


              Игорь Мальцев: Кроме русских в мире есть еще виноватые

              на ваш взгляд


              Уместно ли изображение Сталина и советской символики в православном храме?

              «Молодежка ОНФ» помогла с перепрофилированием корпусов региональных больниц

              26 апреля 2020, 17:38

              Текст: Ольга Никитина

              Версия для печати

              Участники акции #мывместе Мурманской области, Забайкальского края, Саратова, Московской области из «Молодежки ОНФ» начали помогать медикам в подготовке больниц к приему больных с коронавирусной инфекцией и тяжелой формой пневмонии. Работа ведется без выходных.

              На неделе команда волонтеров работала в Мурманской областной клинической больнице ИМ. П. А. Баядина. С 22 апреля в медучреждении начали принимать пациентов с внебольничной пневмонией. В больнице сформировано 75 коек для больных с коронавирусной инфекцией, в том числе – 15 современных реанимационных мест, оборудованных аппаратами искусственной вентиляции легких. Участники региональной команды «Молодежки ОНФ» вместе в медперсоналом больницы работали в хирургическом корпусе №13. Помогли перенести мебель, медицинские кровати, переоборудовать реанимационное отделение, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

              «Работа в основном физически тяжелая, для парней. Поэтому сегодня у нас в строю только мужская половина команды. Но если понадобится, подключим к помощи и девушек. Сегодня мы освободили реанимационный блок и помогли занести туда новые кровати с ИВЛ, установили медицинские шкафы, вынесли мусор, который накопился после распаковки медицинского оборудования. Ощущение, что вместе сделали что-то очень важное, настоящее. Главное, чтобы в это отделение попали как можно меньше людей. А всем, кому все же понадобится лечение в стационаре, желаем поскорее выздороветь», – рассказал участник команды «Молодежка ОНФ» в Мурманской области Дмитрий Митин.

              Все волонтеры работают в медицинских учреждениях при строгом соблюдении мер личной безопасности. Перед выездом у каждого замеряется температура, выдаются средства индивидуальной защиты.

              В Забайкальском крае в эти выходные на помощь медучреждениям в перепрофилировании стационаров вышла группа «Молодежки ОНФ» из 10 человек. Они доставили 1 тыс. бутылок питьевой воды для медицинского персонала в городскую клиническую больницу №1 Читы.

              В Москве работа групп оперативной помощи продолжается. Одновременно в эти выходные в нескольких учреждениях здравоохранения работали участники команды «Молодежка ОНФ». В частности, в госпитале ветеранов войн №2 ребята переносили в палаты кровати и занимались расстановкой индивидуальных шкафчиков для переодевания врачей. В городской клинической больнице №24 работа организована по сменам, помощь с транспортировкой чистого постельного белья. А в 3-м филиале 10-й клинической больницы Москвы группы добровольцев помогают расставлять мебель.

              «Мы работаем по сменам, группы сформированы как в Москве, так и регионах. Понимаем, что сейчас наша помощь нужна как никогда. Физической работы много, у медперсонала больниц зачастую просто нет этих «лишних рук». Конечно, самое пристальное внимание при выполнении работ мы уделяем личной безопасности каждого участника группы. Проверяем температуру перед выездом, обеспечиваем экипировкой, масками, перчатками, антисептиками. В настоящее время в 45 регионах сформированы группы оперативной помощи в которые входит свыше 500 участников. Только за прошедшую неделю в переоборудовании больниц было задействовано 140 человек. При нашей помощи было создано порядка 1000 новых койко-мест, доставлены средства индивидуальной защиты для врачей и медперсонала, оборудованы медицинские кабинеты и рабочие зоны», – рассказал заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член центрального штаба Игорь Кастюкевич.

              Группы оперативного реагирования «Молодежки ОНФ» работают в больницах Москвы с 12 апреля. За это время помощь медикам в перепрофилировании корпусов клиник только в Москве оказана 10 медучреждениям. Участники команды работали в ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», Городских клинических больницах им. В.В. Виноградова, №13, №4, №24, №51 и №1 имени Н.И. Пирогова, ГКБ №10, госпиталь ветеранов войн №2. Формирование групп для помощи медикам в перепрофилировании корпусов идет по всей стране.

              Также региональные команды «Молодежки ОНФ» в рамках акции #мывместе продолжают доставлять продукты и лекарства для пожилых людей на самоизоляции. Командой «МолодежкиОНФ» были взяты под регулярное наблюдение и опеку 607 пенсионеров, ветеранов и представителей маломобильных групп населения. Им будет оказываться регулярная помощь в бытовых вопросах.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............