«Молодежка ОНФ» помогла с перепрофилированием корпусов региональных больниц

Участники акции #мывместе Мурманской области, Забайкальского края, Саратова, Московской области из «Молодежки ОНФ» начали помогать медикам в подготовке больниц к приему больных с коронавирусной инфекцией и тяжелой формой пневмонии. Работа ведется без выходных.

На неделе команда волонтеров работала в Мурманской областной клинической больнице ИМ. П. А. Баядина. С 22 апреля в медучреждении начали принимать пациентов с внебольничной пневмонией. В больнице сформировано 75 коек для больных с коронавирусной инфекцией, в том числе – 15 современных реанимационных мест, оборудованных аппаратами искусственной вентиляции легких. Участники региональной команды «Молодежки ОНФ» вместе в медперсоналом больницы работали в хирургическом корпусе №13. Помогли перенести мебель, медицинские кровати, переоборудовать реанимационное отделение, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Работа в основном физически тяжелая, для парней. Поэтому сегодня у нас в строю только мужская половина команды. Но если понадобится, подключим к помощи и девушек. Сегодня мы освободили реанимационный блок и помогли занести туда новые кровати с ИВЛ, установили медицинские шкафы, вынесли мусор, который накопился после распаковки медицинского оборудования. Ощущение, что вместе сделали что-то очень важное, настоящее. Главное, чтобы в это отделение попали как можно меньше людей. А всем, кому все же понадобится лечение в стационаре, желаем поскорее выздороветь», – рассказал участник команды «Молодежка ОНФ» в Мурманской области Дмитрий Митин.

Все волонтеры работают в медицинских учреждениях при строгом соблюдении мер личной безопасности. Перед выездом у каждого замеряется температура, выдаются средства индивидуальной защиты.

В Забайкальском крае в эти выходные на помощь медучреждениям в перепрофилировании стационаров вышла группа «Молодежки ОНФ» из 10 человек. Они доставили 1 тыс. бутылок питьевой воды для медицинского персонала в городскую клиническую больницу №1 Читы.

В Москве работа групп оперативной помощи продолжается. Одновременно в эти выходные в нескольких учреждениях здравоохранения работали участники команды «Молодежка ОНФ». В частности, в госпитале ветеранов войн №2 ребята переносили в палаты кровати и занимались расстановкой индивидуальных шкафчиков для переодевания врачей. В городской клинической больнице №24 работа организована по сменам, помощь с транспортировкой чистого постельного белья. А в 3-м филиале 10-й клинической больницы Москвы группы добровольцев помогают расставлять мебель.

«Мы работаем по сменам, группы сформированы как в Москве, так и регионах. Понимаем, что сейчас наша помощь нужна как никогда. Физической работы много, у медперсонала больниц зачастую просто нет этих «лишних рук». Конечно, самое пристальное внимание при выполнении работ мы уделяем личной безопасности каждого участника группы. Проверяем температуру перед выездом, обеспечиваем экипировкой, масками, перчатками, антисептиками. В настоящее время в 45 регионах сформированы группы оперативной помощи в которые входит свыше 500 участников. Только за прошедшую неделю в переоборудовании больниц было задействовано 140 человек. При нашей помощи было создано порядка 1000 новых койко-мест, доставлены средства индивидуальной защиты для врачей и медперсонала, оборудованы медицинские кабинеты и рабочие зоны», – рассказал заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член центрального штаба Игорь Кастюкевич.

Группы оперативного реагирования «Молодежки ОНФ» работают в больницах Москвы с 12 апреля. За это время помощь медикам в перепрофилировании корпусов клиник только в Москве оказана 10 медучреждениям. Участники команды работали в ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», Городских клинических больницах им. В.В. Виноградова, №13, №4, №24, №51 и №1 имени Н.И. Пирогова, ГКБ №10, госпиталь ветеранов войн №2. Формирование групп для помощи медикам в перепрофилировании корпусов идет по всей стране.

Также региональные команды «Молодежки ОНФ» в рамках акции #мывместе продолжают доставлять продукты и лекарства для пожилых людей на самоизоляции. Командой «МолодежкиОНФ» были взяты под регулярное наблюдение и опеку 607 пенсионеров, ветеранов и представителей маломобильных групп населения. Им будет оказываться регулярная помощь в бытовых вопросах.