Коронавирус изменит поведение российских туристов

«Решение о поездке будет импульсивным, поэтому то, куда поедут люди, во многом будет зависеть от спецпредложений и общей рекламной активности того или иного курорта», – заявила газете ВЗГЛЯД руководитель направления исследований в сфере туризма и транспорта аналитического центра НАФИ Ирина Иванкова. И позволить себе отдых в этом году смогут наиболее платежеспособные.

«В этом году внутри страны российских туристов станет больше. Основной причиной отказа от зарубежного отдыха в пользу поездки по России станет техническая невозможность уехать за границу из-за закрытия границы и неспособности быстро получить визу, а также финансовая причина», – считает руководитель направления исследований в сфере туризма и транспорта аналитического центра НАФИ Ирина Иванкова.

Согласно исследованию НАФИ в апреле, целых 23% респондентов, которые обычно не отдыхают в России, летом 2020 года планируют провести отпуск в РФ.

Пока непонятно, будет ли возможен международный туризм, и как он изменится, если изменится вообще. «Одно можно сказать точно. В этом году решение об отпуске будет приниматься в сжатые сроки, будут востребованы более короткие поездки от выходных до недели. Решение о поездке будет импульсивным, поэтому то, куда поедут люди, во многом будет зависеть от спецпредложений и общей рекламной активности того или иного курорта. Изменится структура туристов, она сместится в сторону наиболее платежеспособных», – ожидает Иванкова.

А вот как будет развиваться история внутреннего туризма дальше, будет зависеть от того, понравится ли россиянам отдыхать в России и будет ли у них возможность отдыхать за рубежом. Сейчас большинство россиян, которые обычно отдыхают за границей, в долгосрочной перспективе не хотят менять заграничный отдых на отпуск внутри страны (88%), отмечает Иванкова, ссылаясь на исследование НАФИ в апреле 2020 года.

За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 10 633 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5345 (50,3%) без клинических проявлений. Всего в России зарегистрировано 134 687 случаев (+8,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За сутки в России умерли 58 человек с COVID-19, за все время – 1280. За 2 мая в России подтверждено 9623 новых случая коронавируса в 83 регионах. Прирост за сутки составил 1010 человек.

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