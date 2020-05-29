Ростовский губернатор создал штаб для координации работы по реализации нацпроектов

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление о создании координационного штаба, который займется вопросами строительства, реконструкции, капитального ремонта донских объектов в рамках реализации национальных проектов и государственных программ региона.

Штаб будет координировать и согласовывать действия разных органов власти, субъектов естественных монополий, ресурсоснабжающих, территориальных сетевых организаций и иных структур, говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Создание штаба позволит обеспечить дальнейшее развитие механизмов контроля реализации принципиально значимых проектов. Одним из предыдущих шагов в этом направлении стал запуск инициативы «Губернаторский контроль», предусматривающей осуществление выездных проверок специальными контрольными группами.

В состав штаба входят руководители органов исполнительной власти, надзорных органов, ресурсоснабжающих организаций. Возглавляет штаб сам Голубев. Кроме того, главам администраций муниципальных районов, городских округов рекомендовано создать аналогичные координационные органы для работы в рамках реализации муниципальных программ на территориях соответствующих муниципальных образований.

Тем временем губернатор Омской области Александр Бурков также подписал указ о создании областного оперативного штаба по обеспечению строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов в рамках реализации национальных проектов и государственных программ, сообщает РИА «Омск-информ».

Возглавил координационный штаб сам Бурков. В его состав вошло более 30 человек – руководители всех министерств, мэр Омска, главы ресурсоснабжающих организаций, а также различных заинтересованных ведомств.