Американские ветераны решили приехать в Россию на парад Победы

Группа американских ветеранов Второй мировой войны намерена приехать в Россию в июне в связи с проведением парада Победы, сообщил президент неправительственного фонда The Greatest Generations Foundation, который организует визит, Тимоти Дэвис.

По его словам, поездка запланирована «на 20–30 июня». Как рассказал Дэвис, «ветераны посетят Москву и Санкт-Петербург». В каждом из городов они проведут по пять дней.

Окончательный план поездки еще согласовывается, передает ТАСС.

Во вторник президент России объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.

Изначально парад должен был пройти 9 мая, но его перенесли из-за коронавируса. Путин напомнил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».

До этого приглашения на парад Победы приняли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Абхазии Аслан Бжания и президент Молдавии Игорь Додон.

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