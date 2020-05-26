Президент Молдавии приедет на парад Победы в Москву

Участие в военном параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который состоится в Москве 24 июня, примет президент Молдавии Игорь Додон, сообщила его помощник Кармена Стерпу.

«Да, 24 июня Игорь Николаевич отправится в Москву, чтобы принять участие в параде, приуроченном к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», – передает ее слова ТАСС.

До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также принял приглашение Путина на парад Победы.

Во вторник президент России объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.

Изначально парад должен был пройти 9 мая, но его перенесли из-за коронавируса. Путин напомнил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».