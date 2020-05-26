Президент Казахстана принял приглашение Путина на парад Победы

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, в котором пригласил его на парад Победы в Москве 24 июня. Глава Казахстана принял приглашение, сообщила пресс-служба лидера республики.

«Владимир Путин пригласил президента Казахстана принять участие в качестве почетного гостя в параде Победы, который состоится в Москве 24 июня. Приглашение было с благодарностью принято», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Во вторник Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.