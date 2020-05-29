Минобороны начало подготовку к проведению парада Победы

Началась подготовка к проведению парада Победы в Москве, сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

Подготовка началась 27 мая, первая репетиция состоится 8 июня в подмосковном Алабине, тренировки продлятся до 15 июня, 17 и 18 июня пройдут ночные репетиции на Красной площади, 20 июня состоится генеральная репетиция парада, пишет «Красная звезда».

Кроме того, военные парады пройдут в 28 городах России, «во многих других городах и населенных пунктах спланированы торжественные мероприятия с привлечением войск». Всего в праздничных мероприятиях задействуют свыше 177 тыс. человек и более 4,5 тыс. единиц вооружения и военной техники, передает ТАСС.

Салюков отметил, что некоторые участники парада Победы будут заменены, так как «уже уволились или в ближайшие дни уволятся в запас». Кроме того, «курсанты выпускного курса военных учебных заведений получили первое офицерское звание и убыли к новым местам службы». При этом генерал заверил, что «для участия в параде отбираются самые лучшие», так что проблем с подготовкой возникнуть не должно.

В параде на Красной площади «примут участие пешая и механизированная колонны, а также летный состав» – «75 воздушных судов».

Военнослужащие, которые примут участие в параде, будут тренироваться в масках и перчатках, проходить тестирование на коронавирус. Военные медики примут беспрецедентные меры для противодействия распространению коронавируса при подготовке к параду «в местах проживания парадных расчетов и в процессе тренировок». В Алабине военным «выделят для проживания отдельные изолированные помещения, чтобы исключить их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением».

Напомним, парад Победы состоится 24 июня. Об этом объявил президент России Владимир Путин. Изначально парад должен был пройти 9 мая, но его перенесли из-за коронавируса. Президент напомнил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей», которые освобождали страну и Европу и брали штурмом Берлин.

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