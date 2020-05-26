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26 мая, вторник  |  Последнее обновление — 23:53  |  vz.ru
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Изменит ли коронавирус график рабочей недели

Четырехдневная рабочая неделя подойдет далеко не каждому работникуФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Обсуждаются все более экзотические идеи о том, как будет устроена экономика и работа людей после окончания пандемии коронавируса. Одной из антикризисных мер может стать четырехдневная рабочая неделя, и ряд западных стран уже всерьез рассматривают такую возможность. Однако будет ли такой вариант полезен и эффективен для России? Подробности...
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Зачем Вашингтон направил «калининградский кинжал» к сердцу Европы

Калининград отнюдь не похож на «закрытую военную базу», каким его представляют СШАФото: Виталий Невар/ТАСС
«Кинжал, направленный в сердце Европы» – так советник президента США Роберт О’Брайен охарактеризовал Калининградскую область России. Чиновник, который отвечает за советы Трампу по нацбезопасности, объявил: вместо центра туризма Россия создала на Балтике бастион, напичканный ракетами. По отдельности тезисы О’Брайена не выдерживают критики, но вместе вполне укладываются в геополитическую логику США. Подробности...
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Возможности боевых лазеров вышли на новый уровень

Главным, что делает лазер выгодной системой оружия, является стоимость выстрелаФото: John F. Williams/Released/U.S. Navy
ВМС США испытали боевой лазер с борта десантного корабля, и соответствующий видеоролик вызвал среди интернет-пользователей ажиотаж. Какая страна сегодня занимает лидерские позиции в области разработки лазерного оружия, где в этом ряду находится Россия – и почему можно утверждать, что эпоха боевых лазеров уже началась? Подробности...
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США накажут Гонконг за бунт против Китая

При предыдущих схватках с китайскими властями жителям Гонконга сопутствовал успехФото: Vincent Yu/АР/ТАСС
Внешне новые протесты сепаратистов в Гонконге напоминают прежние, но теперь ситуация значительно усложнилась. Дело совсем не в коронавирусе − большинство пандемий опасных ОРВИ начинались в этих местах, так что к маскам и карантину гонконгцы давно привыкли. Дело в беспредельно высоких ставках: США либо подчинят Китай своей воле, либо превратят финансовый центр Азии в захудалую провинцию. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Мы можем извлечь из пандемии пользу

Тимур Шерзад, журналист
Пандемия может принести миру не только человеческие страдания, гигантские убытки и замедление экономики. Если нам повезет, то в долгосрочной перспективе человечество может и выиграть. И особенно – наша страна. Подробности...

Как умирает легендарный «Антонов»

Андрей Манчук, политолог
Украина пытается хоть кому-нибудь продать своего главного и единственного авиапроизводителя. Того самого, который когда-то сделал самый большой самолет в мире – легендарный Ан-225 «Мрия». Но никому, кроме России, он не нужен. Подробности...
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Списывать проблемы на козни русских – тревожный симптом

Сергей Худиев, публицист, богослов
Если граждане США не верят медиа свободного мира настолько, что обращаются в поисках информации к «русской пропаганде», то это указывает на серьезный внутренний кризис в самой Америке. Подробности...
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    США навязали России тяжелый выбор

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              Россия 24 июня отпразднует две Победы

              В июне 1945 года по Красной площади маршировали солдаты-победители, взявшие штурмом Берлин   26 мая 2020, 23:45
              Фото: Общественное достояние
              Текст: Наталья Макарова,
              Олег Исайченко

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              Во вторник Владимир Путин назвал новую дату проведения Парада Победы - он должен пройти 24 июня. Именно в этот день 75 лет назад маршал Жуков принимал военный парад, когда вражеские знамена и штандарты были брошены к подножию Мавзолея. А парад 2020 года, полагают эксперты, станет не только символом триумфа над нацизмом, но и ознаменует победу страны в сражении с пандемией.

              Во вторник президент Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу назначил новую дату парада Победы. «Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице России, в Москве, и в других городах. Мы сделаем это 24 июня – в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», – объявил глава государства.

              Путин поручил министру исключить любые риски для здоровья участников парада, в том числе обеспечить сохранение дистанции, которое предписывают врачи-эпидемиологи, сообщает РИА «Новости».

              «К сожалению, такие строгие режимы безопасности мы по объективным причинам не можем обеспечить при проведении марша «Бессмертного полка», который объединяет в одном строю миллионы наших граждан, когда по улицам наших городов идет нескончаемый людской поток, – заметил Путин. – Здесь уже, конечно, никакой дистанции соблюсти невозможно по определению». Поэтому глава государства предложил провести всероссийскую акцию «Бессмертный полк» на месяц позже – 26 июля, приурочив ее ко Дню Военно-морского флота.

              Если, по мнению специалистов, нельзя будет обеспечить безопасность участников шествия в полной мере, «Бессмертный полк» перенесут на другие, более поздние сроки, уточнил Путин. «Но будем надеяться, что все задуманное нам удастся сделать», – добавил он.

              Как известно, парад в Москве и шествия «Бессмертного полка» в городах по всей стране были намечены на один и тот же день – 9 мая, но оба мероприятия пришлось отложить из-за пандемии.

              «Парад Победы перенесли по просьбе ряда ветеранских организаций, одной из которых руковожу я, – напомнил в комментарии газете ВЗГЛЯД член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. – Мы написали письмо президенту Путину с просьбой предусмотреть эти моменты, чтобы не подвергнуть риску ветеранов Великой Отечественной войны».

              Но по сравнению с серединой апреля, когда президент принял решение об отмене парада 9 мая, ситуация изменилась к лучшему, указал Клинцевич.

              На прошлой неделе глава государства отметил, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируется, наблюдается постепенное снижение новых случаев заражения. Во вторник президент констатировал: по мнению специалистов, пик распространения коронавируса в России пройден. В Роспотребнадзоре полагают, что  распространение COVID вышло на плато с тенденцией к снижению. По оценке правительства, к первому этапу смягчения ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, уже готовы приступить 23 региона страны.

              «Если посмотреть на графики развития эпидемии в других странах, то практически везде мы увидим очень крутые взлеты, и потом уже постепенные падения, – сказал газете ВЗГЛЯД профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев. – В России оказалась самая пологая кривая роста. Отчасти так получилось из-за плотности населения – мы все-таки очень большая по территории страна».

              Но главная причина, полагает эксперт, заключается в том, что правительство России вовремя приняло все необходимые меры, действовало на опережение, в отличие от таких стран, как Италия, Испания или Америка. «И поскольку у нас был плавный вход в пандемию, что позволило нашей медицинской системе избежать перегрузок, теперь мы тоже выходим из эпидемии плавно, постепенно», – отмечает профессор.

              «Судя по статистическим данным, есть надежда, что люди, которые заболели в  пиковый сезон – в апреле и начале мая – выздоровеют, а число новых заболевших будет снижаться. Поэтому к концу июня будет уже безопасно проводить и парад, и другие мероприятия, в том числе и ЕГЭ в школах», – сказал Матвейчев газете ВЗГЛЯД.

              «Президент располагает статистикой и прогнозами специалистов, – отметил сенатор Клинцевич. – При таком подходе, и имея в распоряжении целый месяц, можно создать необходимые условия для проведения Парада Победы, торжественно, но со всеми мерами безопасности. 

              Получится праздник для всех россиян. Он будет символизировать не только победу в Великой Отечественной, но и нашу общую уверенность в завтрашнем дне».

              «В любом случае, даже не будь пандемии,  было бы неправильным пройти мимо этой даты – 75-летия Парада, который принимал сам маршал Жуков», – отмечал ранее в комментарии газете ВЗГЛЯД директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

              Профессор Матвейчев, в свою очередь, подчеркнул: «Надо признать, что 75-летие Победы – это одна из последних круглых дат, когда у нас еще много живых ветеранов. Парад станет праздником и для них. Для тех, кто застал в строю, в действующей армии первый Парад 24 июня 1945 года – тот самый, который мы знаем из фильмов о войне, когда наши деды и прадеды, солдаты-победители маршировали и швыряли немецкие военные знамена к подножию Мавзолея. Конечно, мы не хотели и не планировали, но судьба так распорядилась, что празднование 75-летия Победы сдвинулось на 24 июня. И это оказалось тоже очень символично!».

              Что касается мер предосторожности, то городские власти наверняка будут их строго соблюдать, заметил Бондаренко. «После периода самоизоляции люди истосковались по общению, наверняка пол-Москвы захочет высыпать на Тверскую, чтобы посмотреть на проход боевой техники. Но допускать такое скопление было бы неправильно, – настаивает политолог. – Думаю, будут приняты меры по уменьшению количества зрителей. К сожалению, и на самой Красной площади вряд ли будет много публики, в том числе иностранных гостей, лидеров других государств, как это планировалось на 9 мая. Но это объективные условия, на которые никто не в силах повлиять».

              На ваш взгляд

               
              Известен ли вам боевой путь ваших предков, прошедших Великую Отечественную войну?



              Объективными требованиями безопасности было продиктовано и «разведение по времени» парада Победы и шествий «Бессмертного полка», отметил Бондаренко. По его мнению, это закономерно, поскольку одно дело для россиян «смотреть парад по телевизору, и совсем другое – принимать самим участие в массовом шествии».

              Однако в целом тот факт, что власти начинают определять даты для праздников и массовых мероприятий свидетельствует о постепенном возвращении российского общества к нормальному образу жизни, отметил эксперт.

              Напомним, на прошлой неделе президент сообщил, что в конце июня в России состоится также и единый госэкзамен (ЕГЭ). Как разъяснил накануне министр просвещения Сергей Кравцов, 29–30 июня ЕГЭ пройдет в пробном режиме. С 3 июля Минпросвещения планирует начать плановый прием экзаменов уже не в дистанционном формате, а в традиционном – в здании школ. При этом все решения о проведении и футбольных матчей, и экзаменов в школах принимаются с учетом всех необходимых эпидемиологических мер предосторожности.

              Решено возобновить с 21 июня и чемпионат страны по футболу. Профессор Матвейчев уверен, что организаторы футбольных матчей также будут придерживаться всех необходимых мер безопасности. «Думаю, матчи чемпионата России по футболу поначалу пройдут не при полных трибунах. Сомневаюсь, что будут продавать билеты на полную катушку. А те болельщики, что придут, рассядутся на расстоянии в 2-3 кресла друг от друга, в шахматном порядке. Все-таки на чемпионате по футболу не болельщики – главные, а команды. Команды же пусть начинают играть, чтобы наши спортсмены не теряли форму», – призывает эксперт.

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