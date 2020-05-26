Путин заявил о пройденном пике коронавируса в России

Президент Владимир Путин заявил, что пик распространения коронавируса в России, по мнению специалистов, считается пройденным.

Российский лидер поблагодарил специалистов подразделений Минобороны, которые оказывали Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине, а также еще ряду стран помощь в борьбе с эпидемией COVID-19, передает РИА «Новости».

«Надо сказать, что мы сейчас от них тоже получаем, от некоторых, предложения о помощи. Правда, пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным. Но тем не менее все, что вы сделали, идет в общую копилку нашего взаимодействия с партнерами во всем мире», – заявил Путин в ходе рабочей встречи, которая прошла во вторник в режиме видеоконференции.

Всего за минувшие сутки в России выявлено 8915 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 362 тыс. случаев заболевания.

На прошлой неделе Путин отметил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, наблюдается постепенное снижение новых случаев заражения инфекцией. Однако президент призвал быть готовыми к возможной новой волне коронавируса.