В России подтвердили 8,9 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 8915 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 362 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8915 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 41,1% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2830, Подмосковье – 817, Санкт-Петербурге – 363.

Всего в стране выявлено 362 тыс. 342 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 131 тыс. 129 человек, из них 12 тыс. 331 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 174 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 3807 человек.

Накануне, 25 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8946. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 31.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.