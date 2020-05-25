В России подтвердили 8,9 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 8946 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 353 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8946 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 43,7% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2560, Подмосковье – 831, Санкт-Петербурге – 374.

Всего в стране выявлено 353 тыс. 427 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 118 тыс. 798 человек, из них 5499 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 92 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 3633 человека.

Накануне, 24 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8599. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 347 .

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.