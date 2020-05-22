Путин призвал быть готовыми к возможной новой волне коронавируса

Минздраву необходимо быть готовым ко второй волне коронавируса, заявил на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке президент Владимир Путин.

«Постепенно выходя из режимов ограничений, в которых мы в значительной степени еще сегодня живем, нам нужно думать о том, о чем говорят специалисты и здесь присутствующие, и их коллеги за рубежом, о том, что может быть еще и другая волна, которая возможна где-то осенью, конец октября – ноябрь. Это мы тоже должны иметь в виду и быть тоже готовыми и к такому развитию ситуации», – сказал президент, передает РИА «Новости».

Он обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко, и отметил, что необходимо готовиться к такому возможному сценарию развития событий, сообщает ТАСС.

Также на совещании Путин сообщил, что пиковый средний прирост числа случаев коронавируса в России зафиксирован 26 марта – 24,1%, в данный момент этот показатель составляет 3,5%.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что худшего сценария распространения коронавируса в городе удалось избежать.