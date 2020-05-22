Собянин заявил о необходимости сохранить ограничения по коронавирусу в Москве

В Москве необходимо сохранять введенные ранее ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Несмотря на определенные меры по раскрытию экономики, услуг для населения, мы считаем, что необходимо продолжать проведение строгих мер, требований по санитарной изоляции, самоограничению, требований по масочному режиму по отношению к населению», – сказал Собянин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке с президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.

При этом худшего сценария с распространением коронавирусной инфекции в Москве удалось избежать, указал он.

«Ситуацию удалось стабилизировать. Сегодня можно уже с уверенностью сказать: нам удалось избежать худшего сценария, какой разворачивался в целом ряде мировых мегаполисов. И сегодня могу вам доложить, что по целому ряду ключевых показателей Москва уже выглядит неплохо», – отметил мэр, передает РИА «Новости».

Он добавил, что на оставшиеся дни мая придется самая сложная фаза борьбы с заболеванием в городе.

При этом глава города отметил, что в стране ситуация с заболеванием достаточно стабильная. «В целом ситуация, Владимир Владимирович, по мнению коллег, она достаточно стабильная, и можно даже сказать, управляемая. В подавляющем большинстве субъектов открыты главные, основные отрасли экономики: промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт и так далее», – добавил он.

Мэр Москвы уточнил, что в нескольких регионах открыты и услуги торговли. При этом он полагает, что в столице необходимо сохранять строгие меры по санитарной изоляции.

«Мы считаем, что необходимо продолжать проведение достаточно строгих мер, требований по санитарной изоляции, самоограничения, требования по масочному режиму по отношению к гражданам, к населению. Продолжать выдачу электронных пропусков, требования по санитарно-защитным мероприятиям в транспорте и так далее. И конечно, достаточно жесткие требования по работе предприятий, для того чтобы они соблюдали все санитарные требования, предъявляемые Роспотребнадзором», – сказал Собянин.

После совещания глава города намерен обсудить с главными врачами больниц Москвы увеличение объемов плановой помощи.

«Мы договорились с главными врачами, сегодня буквально после вашего совещания соберемся с ними и обсудим, как уже со следующей недели начать увеличивать объемы плановой помощи, при этом понимая, что мы все еще находимся в сложной эпидемиологической ситуации. Соответственно, разрабатываем с Роспотребнадзором меры, чтобы эта плановая помощь в целом не создала очаги коронавируса в клиниках», – пояснил Собянин.

По его словам, коэффициент распространения инфекции по Москве составляет 0,97, это лучший коэффициент распространения среди регионов.

Открытие строек и промышленных предприятий не повлияло на уровень заболеваемости в столице, уточнил мэр.

«Вся динамика позволила принять ряд важных решений по раскрытию работы экономики и услуг. Мы разрешили и открыли полностью все стройки, промышленные предприятия. Помните, мы говорили, что это может вызвать новый виток, новый толчок распространения инфекции? В настоящее время это не произошло, хотя мы работаем в таком режиме почти 10 дней. Наоборот, все показатели снижаются», – сказал он.

В ходе совещания президент Владимир Путин отметил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, наблюдается постепенное снижение новых случаев заражения инфекцией.

Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 8 тыс. 894 новых случая коронавируса в 84 регионах, всего в стране зарегистрировано 326 тыс. 448 случаев заболевания. Доля выздоровевших пациентов, у которых диагностировали коронавирус, достигла 30,6% от общего числа заразившихся в России.