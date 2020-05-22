Доля выздоровевших от коронавируса в России превысила 30% от заразившихся

Доля выздоровевших пациентов, у которых диагностировали коронавирус, достигла 30,6% от общего числа заразившихся в России, сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

На сегодня из больниц выписано 99 тыс. 825 человек, 7 тыс. 144 человека – за последние сутки, передает ТАСС.

Тем временем в Москве зафиксировано 2 тыс. 988 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, уже третий день подряд число случаев заражения коронавирусом в городе ниже трех тысяч.

Суточный рост числа случаев заражения в столице составил 1,9%, как и днем ранее. Всего в столице 158 тыс. 207 заразившихся.

За сутки в стране число летальных исходов возросло на 150 – до 3 тыс. 249. Это самое большое число смертей за сутки с начала вспышки коронавируса в России.

Уровень смертности из-за коронавируса вновь вырос и достиг 1%. Выше этой отметки он поднимался только 30 апреля и 1 мая.

За минувшие сутки в России выявлено 8 тыс. 894 новых случая коронавируса в 84 регионах, всего в стране зарегистрировано 326 тыс. 448 случаев заболевания.

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