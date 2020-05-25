В правительстве заявили о готовности 23 регионов к началу снятия ограничений

К первому этапу смягчения ограничительных мер по коронавирусу готовы приступить 23 региона страны, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Уже 23 субъекта Российской Федерации готовы к смягчению ограничительных мер и соответствуют первому этапу, который определил Роспотребнадзор», – передает его слова РИА «Новости».

В то же время, заметил он, существует опасность второй волны коронавируса.

«Медики и специалисты нам об этом говорят. Она остается высокой», – сказал Чернышенко.

При этом, заметил вице-премьер, появилась возможность поэтапного открытия туризма.

«Возможность поэтапного открытия туризма стала результатом условий, которые препятствуют распространению новой коронавирусной инфекции, жесткое соблюдение которых остается условием безопасности, жизни и отдыха», – сказал Чернышенко.

Он отметил, что регионы должны подготовиться к приему туристов.

«Сейчас надо помочь туристической отрасли, подготовиться к приему туристов наших отечественных на местах. И для того, чтобы субъекты соответствовали рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы они могли буквально на следующий день после соответствия требованиям начать принимать туристов. Еще раз обращаюсь к нашим субъектам и представителям туристического бизнеса: пожалуйста, в ближайшее время, немедленно приступите к подготовке вашей инфраструктуры», – сказал Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что в скором времени правительство объявит о мерах поддержки туристической отрасли.

«Мы понимаем, что людям необходимо отдохнуть. Благо, в нашей стране есть все условия для этого», – сказал он.

При этом предпосылок для возобновления зарубежных поездок, подчеркнул Чернышенко, пока нет.

Он сообщил, что до 1 июня будут опубликованы рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по санаторно-гостиничной сфере. Приоритетом, по его словам, будет безопасный контролируемый запуск туризма в первой половине лета. Санатории, сообщил Чернышенко, откроются в России с 1 июля.

По его словам, отечественный туризм понес сильные убытки от коронавируса – 1,5 трлн рублей недостающих доходов.

«Для въезжающих (в РФ) правила будут оставаться жесткими, в том числе включая обязательную двухнедельную изоляцию за свой счет. Будут продолжать действовать рекомендации и Ростуризма по возможности воздерживаться от поездок за пределы России», – сказал Чернышенко.

Ранее премьер Михаил Мишустин призвал россиян не торопиться планировать зарубежные поездки, так как нужно исключить малейший риск завоза инфекции.

Отметим, что Роспотребнадзор заявил о возможности приступить к первому этапу снятия ограничений в 44 регионах России.