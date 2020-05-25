Мишустин призвал россиян не торопиться строить планы на отдых за границей

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса призвал россиян не торопиться планировать зарубежные поездки, так как нужно исключить малейший риск завоза инфекции.

«Да, в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией достигнуты определенные успехи, но мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы, поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж», – передает ТАСС слова главы правительства.

Премьер напомнил о приближении сезона отпусков, по его словам, люди уже задумались об организации отдыха. «Для многих государств доходы и от самого туризма, и от смежных с ним отраслей экономики достаточно велики и ряд зарубежных стран уже заявляют о смягчении ограничительных мер и открытии курортного сезона этим летом. Однако Всемирная организация здравоохранения все еще считает риск дальнейшего развития пандемии высоким и не давала рекомендаций по снятию ограничений на международные поездки», – подчеркнул он.

Эпидемиологическая ситуация, по словам Мишустина, в отдельных странах разная, и отдыхающим никто не может гарантировать полную защиту от коронавируса.

«Я прошу наших граждан не торопиться», – призвал глава правительства, отметив, что «за несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену».

«Необходимо исключить даже малейшую возможность повторного завоза коронавирусной инфекции в Россию. Важно также сберечь свое здоровье, не подвергать опасности своих близких, а также избежать возможных трудностей с возвращением на Родину, с чем внезапно столкнулись тысячи российских туристов этой весной», – добавил Мишустин.

«Рекомендую учитывать это при планировании путешествий. Лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране», – сказал премьер.

Он также напомнил, что в некоторых российских регионах возобновляется работа санаториев с медицинской лицензией.

«С 1 июня во многих регионах возобновят свою работу санатории с медицинской лицензией, на следующем этапе при благоприятной эпидемиологической обстановке можно будет говорить о запуске курортов в полном объеме. Здесь я бы попросил глав субъектов Российской Федерации четко следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы создать условия для открытия курортного сезона», – приводит слова премьера РИА «Новости».

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Крыму грозят крахом курортного сезона.

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