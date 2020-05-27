Путин дал Собянину поручение по параду Победы

Президент России Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину доложить о взаимодействии федеральных и московских властей по проведению парада Победы.

«Хотелось бы услышать ваши оценки, как это постепенное снятие, первые шаги в этом направлении, отразились на санитарно-эпидемиологической ситуации в столице. Предлагаю также обсудить вопросы взаимодействия федеральных, московских властей при подготовке и проведению парада 24 июня в честь победы в Великой Отечественной войне, отдельно прошу рассказать о ваших прогнозах и предложениях по дальнейшему поэтапному смягчению режима самоизоляции», – передает слова Путина РИА «Новости».

Собянин на встрече с Путиным отметил, что открытие производств и строительных компаний в Москве не ухудшило эпидемиологическую ситуацию. По его словам, в столице работают более тысячи строительных площадок, к работе вернулись более 700 основных промышленных предприятий, передает ТАСС.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с коронавирусом в Москве на данный момент полностью контролируемая.

В Кремле отмечали, что исходят из того, что до парада Победы, назначенного на 24 июня, ситуация с коронавирусом еще улучшится.